Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите удивительный музей Хундертвассера и венский Кунстхаус
Послушайте интересные факты об архитектуре, экологии, жизни и работе Хундертвассера
Осмотрите уникальную коллекцию работ известного архитектора и живописца Фриденсрайха Хундертвассера
Оцените ключевые работы, гравюры, принты, прикладные образцы и архитектурные проекты
Посмотрите на свидетельства вклада Хундертвассера в экологию
Посетите венский Кунстхаус и откройте для себя музей Хундертвассера. Вы можете выбрать билет для посещения постоянных экспозиций, временных экспозиций или комбо-билет со скидкой для посещения всех экспозиций сразу.
В музее Хундертвассера вы узнаете историю известного артиста, придумавшего философию и принципы музея, а также спроектировавшего современный вид здания. Узнайте больше о вкладе Хундертвассера в строительство и жизнь в гармонии с природой. Экскурсия охватывает как ранние визуальные представления художника, так и практические их реализации – возведение моделей и самого музея.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение музея Хундертвассера и / или выставки современной фотографии
Бесплатное посещение действующей гаражной выставки (фокус: экология, устойчивость и урбанистика)
Что не входит
Аудиогид в музей Хундертвассера доступен за 3,00 евро
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Обратите внимание:
На первых двух этажах размещены постоянные экспозиции Фриденсрайха Хундертвассера. Временные выставки расположены на двух верхних этажах
Вы можете посетить постоянные или временные экспозиции, либо купить комбо-билет для обеих выставок
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
4 сен 2019
(Новая Зеландия)
Покупать билет на мероприятие заранее не имеет смысла, нам все равно пришлось стоять в очереди, чтобы получить подходящий билет и ценового преимущества тоже нет. Сам музей был хорош для посещения, однако сотрудники были крайне недружелюбны. Для нас посещение оригинального здания Хундертвассера было тем, что нас действительно интересовало, так как его мозаика и архитектура интересовали нас больше, чем его картины.
E
Erika
30 авг 2019
(Германия)
Ясное НЕОБХОДИМО для каждого фаната искусства, который находится в Вене. Вы могли бы провести там часы. Однако это было бы слишком много информации для обработки. Аудиогид также рекомендуется, поскольку он предоставляет справочную информацию о Хундертвассере и его намерениях. Короткометражный фильм в отдельной комнате также стоит, на мой взгляд! Я бы вернулся! Музей Хундертвассера - одна из моих первых рекомендаций для поездки в Вену.