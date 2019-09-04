Посетите венский Кунстхаус и откройте для себя музей Хундертвассера. Вы можете выбрать билет для посещения постоянных экспозиций, временных экспозиций или комбо-билет со скидкой для посещения всех экспозиций сразу.

В музее Хундертвассера вы узнаете историю известного артиста, придумавшего философию и принципы музея, а также спроектировавшего современный вид здания. Узнайте больше о вкладе Хундертвассера в строительство и жизнь в гармонии с природой. Экскурсия охватывает как ранние визуальные представления художника, так и практические их реализации – возведение моделей и самого музея.