Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя прекрасный город Вену и погрузитесь в очарование захватывающей атмосферы австрийской столицы
Получите бесчисленные скидки, прокатитесь на автобусе по системе hop-on hop-off по красному и синему маршрутам с картой Vienna City Card и воспользуйтесь бесплатным проездом на общественном транспорте
Осмотрите величественный дворцовый комплекс венский Хофбург, полюбуйтесь на собор Св. Стефана и узнайте какую важную роль играла музыка для Вены
Откройте для себя столицу Австрии и получите многочисленные скидки с картой Vienna City Card, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом и отправиться в тур по системе hop-on hop-off. Получите скидки в венские музеи, выставки, театры и концертные площадки, торговые центры, кафе, рестораны или в таверны Хойриген.
Это уникальное пакетное предложение предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте в течение 24, 48 или 72 часов, а также билет на 24 часа на автобус hop-on hop-off во время вашего пребывания в Вене. Вы сможете осмотреть Вену в рамках бесплатной экскурсии по городу на красном и синем маршруте. Взгляните на знаменитые достопримечательности города, такие как Опера, церковь Вотивкирхе, парк Пратер или Дунайская башня. Побывайте у замка Шёнбрунн и откройте для себя военно-исторический музей Арсенал и музейный комплекс Хофбург.
Исследуйте город в удобном для вас темпе, оцените Вену времен имперской эпохи и познакомьтесь с жизнью Габсбургов. Побывайте в величественном дворцовом комплексе Хофбург, Испанской школе верховой езды, площади Героев и Крипте капуцинов. Узнайте о значении музыки для Вены и о знаменитых музыкантах этого города.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на день на автобус Big Bus в Вене
Проезд на общественном транспорте в течение выбранного периода
Что не входит
Билет на несколько дней на автобус Big Bus
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Помимо держателя Vienna City Card пользоваться ее преимуществами имеет право 1 ребенок младше 15 лет. Пожалуйста, уточните наличие детских входных билетов и специальных предложений
Туры по городу проводятся ежедневно в 11:30 с понедельника по четверг и с пятницы по воскресенье в 13:30 и длятся около 90 минут. Тур начинается на остановке 1 – Опера, а завершается у собора Святого Стефана
Настоящий ваучер не может использоваться в качестве билета, обменяйте его на оригинальную карту Vienna City Card в одном из туристических бюро
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 37 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
W
Wilhelm
19 окт 2019
(Германия)
Здравствуйте, мне очень понравились ваши туры. Однако записи музыки слишком длинные. Особенно марш Радерцкого бьет тебя по ушам. Нет ли другой типичной австрийской музыки, подходящей для соответствующей информации? Вместо того, чтобы долго говорить о Musileinspielungen, можно было бы получить еще больше информации. Например, о социальных условиях широких слоев населения в то время, когда были построены Хофбург и другие исторические здания.
F
Franziska
6 авг 2017
(Германия)
Прыгайте, покупайте прямо в Big Bus. В сочетании с Венской картой это слишком много работает. Люди в туристическом офисе не знали, что делать, и в большом автобусе вы не могли принять наш ваучер. Я не рекомендовал бы Венскую Городскую Карту. Мы не могли посетить так много, что она окупилась.