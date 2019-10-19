Откройте для себя столицу Австрии и получите многочисленные скидки с картой Vienna City Card, которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом и отправиться в тур по системе hop-on hop-off. Получите скидки в венские музеи, выставки, театры и концертные площадки, торговые центры, кафе, рестораны или в таверны Хойриген.

Это уникальное пакетное предложение предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте в течение 24, 48 или 72 часов, а также билет на 24 часа на автобус hop-on hop-off во время вашего пребывания в Вене. Вы сможете осмотреть Вену в рамках бесплатной экскурсии по городу на красном и синем маршруте. Взгляните на знаменитые достопримечательности города, такие как Опера, церковь Вотивкирхе, парк Пратер или Дунайская башня. Побывайте у замка Шёнбрунн и откройте для себя военно-исторический музей Арсенал и музейный комплекс Хофбург.

Исследуйте город в удобном для вас темпе, оцените Вену времен имперской эпохи и познакомьтесь с жизнью Габсбургов. Побывайте в величественном дворцовом комплексе Хофбург, Испанской школе верховой езды, площади Героев и Крипте капуцинов. Узнайте о значении музыки для Вены и о знаменитых музыкантах этого города.