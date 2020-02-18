7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вена и культовые идеологи 20 века

Авторский тур по местам, связанным с пребыванием в столице Гитлера, Ленина, Сталина и Троцкого

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Как деятельность в городе выдвинула Сталина в первые ряды революционеров и где произошла первая встреча с Троцким? Чем увлекался юный Гитлер и как хофбургское Копье Судьбы стало священным артефактом СС? Неожиданные факты приведут вас к новому взгляду на Вену, притягивавшую главных идеологов прошлого столетия, и логичному вопросу о причинах, которые обсудим на прогулке.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча на Albertinaplatz
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века

Что вас ожидает

Гитлер и творчество
Возле Венской оперы, любимого места фюрера в Вене, поговорим о том, чем он занимался в годы венской юности, а также о трагической судьбе некоторых его ровесников, которые, в отличие от него, поступили в Академию, и позже их работы были объявлены дегенеративным искусством. А у Музея истории искусств вы услышите о картине, из-за которой Гитлер чуть не поссорился с его соратником Герингом, и узнаете, как нацисты прятали коллекцию музея во время Второй мировой войны.

Хофбург и «один замечательный грузин»
На территории бывшей императорской резиденции, перед зданием Национальной библиотеки, речь пойдет о будущем советском вожде, который здесь работал над одним из самых известных своих программных произведений — книгой «Марксизм и национальный вопрос». Именно она так понравилась Владимиру Ильичу, что выдвинула Сталина в первые ряды революционеров. Кроме того, Хофбург напомнит о курьезах более поздней эпохи, которыми отметился в Вене Хрущев, приехавший на встречу с только что избранным президентом США Кеннеди в 1961 году.

Культовые идеологи и их венские тайны
У памятника советскому солдату-освободителю вы узнаете, почему Сталин, прекрасно знавший Вену и ее символы, решил установить монумент именно в этом знаковом месте. На Рингштрассе, возле знаменитого отеля «Империал», вы услышите о серии визитов Гитлера и многих президентов США. А у бывшей императорской Сокровищницы обсудим хранящийся там таинственный артефакт — Копье Судьбы, которым так мечтал обладать молодой Гитлер и который позже стал одним из предметов секретного культа СС.

Хитросплетения истории
Прогулка закончится у культового венского кафе «Централь», где пересекались пути Ленина, Сталина, Гитлера и Троцкого, которые весьма часто туда захаживали. Здесь же вспомним о вражде «отца народов» с его будущим заклятым врагом — ведь именно здесь произошла их первая встреча.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Если вы бронируете экскурсию для 1 человека, пожалуйста, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века
Вена и культовые идеологи 20 века

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Спасибо за экскурсию! Мне все понравилось. Особенно рада, что было интересно сыну-подростку.
Daniel
27 января 2020
Великолепный экскурсовод, знающий свою профессию и материал!
20 января 2020
Спасибо большое гиду Анне! Выбранная тематика экскурсии позволила увидеть Вену с необычной стороны и оценить, насколько многогранна ее история. Анна ответила на все интересующие вопросы, а некоторые хитросплетения истории нашли свое объяснение в ходе нашей пешей прогулки. Было очень интересно и познавательно. Нам открылось множество удивительных мест, связанных не только с Габсбургами... После экскурсии захотелось приезжать в Вену еще и еще)))
Рекомендую!
1 января 2020
Очень познавательно, особенно для тех, кто увлекается политикой. Много интересных фактов и необычных подробностей
20 ноября 2019
Мне нравится заказывать экскурсии на Трипстере, потому что во время экскурсии. как правило происходит человеческое общение с экскурсоводом и кроме информации о месте еще и знакомишься с человеком, он показывает свои любимые места. В данном же случае было просто какое то экскурсионное бюро, экскурсовод рассказывал интересно, но он шел впереди и рассказывал все в микрофон, а мы слушали через наушники. В итоге было конечно интересно, но не то я ищу на Трипстере.
18 ноября 2019
За жизнерадостной вывеской «Женя и Валя» скрывается промышленная туристическая фирма. Мне повезло с гидом, и это спасло от полного разочарования от обмана в маркетинге, но это дело случая.
17 ноября 2019
Было интересно, спасибо!

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