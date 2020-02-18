7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гитлер и творчество

Возле Венской оперы, любимого места фюрера в Вене, поговорим о том, чем он занимался в годы венской юности, а также о трагической судьбе некоторых его ровесников, которые, в отличие от него, поступили в Академию, и позже их работы были объявлены дегенеративным искусством. А у Музея истории искусств вы услышите о картине, из-за которой Гитлер чуть не поссорился с его соратником Герингом, и узнаете, как нацисты прятали коллекцию музея во время Второй мировой войны.

Хофбург и «один замечательный грузин»

На территории бывшей императорской резиденции, перед зданием Национальной библиотеки, речь пойдет о будущем советском вожде, который здесь работал над одним из самых известных своих программных произведений — книгой «Марксизм и национальный вопрос». Именно она так понравилась Владимиру Ильичу, что выдвинула Сталина в первые ряды революционеров. Кроме того, Хофбург напомнит о курьезах более поздней эпохи, которыми отметился в Вене Хрущев, приехавший на встречу с только что избранным президентом США Кеннеди в 1961 году.

Культовые идеологи и их венские тайны

У памятника советскому солдату-освободителю вы узнаете, почему Сталин, прекрасно знавший Вену и ее символы, решил установить монумент именно в этом знаковом месте. На Рингштрассе, возле знаменитого отеля «Империал», вы услышите о серии визитов Гитлера и многих президентов США. А у бывшей императорской Сокровищницы обсудим хранящийся там таинственный артефакт — Копье Судьбы, которым так мечтал обладать молодой Гитлер и который позже стал одним из предметов секретного культа СС.

Хитросплетения истории

Прогулка закончится у культового венского кафе «Централь», где пересекались пути Ленина, Сталина, Гитлера и Троцкого, которые весьма часто туда захаживали. Здесь же вспомним о вражде «отца народов» с его будущим заклятым врагом — ведь именно здесь произошла их первая встреча.