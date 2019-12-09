Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя музыкальное сердце Вены и послушайте самые знаменитые венские оперетты
Послушайте «Циллертальский свадебный марш» и самые известные произведения таких композиторов, как Иоганн Штраус, Роберт Штольц и Франц Легар
Посмотрите потрясающее представление и отведайте великолепный ужин из трех блюд по меню, составленном из региональной кухни
Примите участие в музыкальном путешествии из Тирольских гор в Зальцбург, Зальцкаммергут и Вахау, завершив его в Вене.
Вас ждут энергичный альпийский танец Лендлер, романтические арии Зальцбурга, стремительные польки и знаменитые венские вальсы. Вас очарует потрясающие певцы, темпераментные танцы и красочное представление. Отведайте великолепный ужин из трех блюд в ожидании трех разных красивых сцен.
Посмотрите теплое музыкальное приветствие в исполнении полного состава ансамбля, после чего вас ждут арии из оперетты «Продавец птиц» (нем. Der Vogelhändler), а также инструментальные пьесы. Послушайте знаменитые мелодии из фильма «Звуки музыки» и различные венские оперетты.
Ответы на вопросы
Что входит
Представление и ужин из трех блюд
Что не входит
Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Меню включает вариации традиционных венских закусок, говяжий рулет с начинкой из овощей, подаваемый с австрийскими макаронами и суфле из кислого молока прямо из большой кастрюли с тушеными сливами
Специальные меню для групп доступны по запросу
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 177 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Sharon
9 дек 2019
(Великобритания)
Однажды мы нашли место. Это было очень плохо обозначено. Тогда к нам обратился человек, который взял наши пальто, как только мы вошли в здание (только найти, что это стоило нам € 5, когда мы пошли, чтобы забрать их). Еда была хорошей, а развлечения очень традиционными. В целом очень хорошая ночь.
A
Andrew
22 июля 2019
(США)
Сотрудники были дружелюбны и внимательны, а исполнители были очень профессиональны. Микс ансамблевой музыки, соло и музыкальных сценок был идеальным на мой вкус и был восхитительно представлен. Для моей жены, племянника и меня вечернее шоу с ужином стало эффективным способом культурного расширения привычного рутинного тура по Вене. В каждом аспекте опыт был превосходным, и я рекомендую его всем.
C
Carol
5 июня 2019
(Турция)
Очень талантливые музыканты, певцы и танцоры. Они действительно помолвлены с аудиторией. Они исполнили отрывки из разных оперетт, многие из которых имели комический элемент. Я не фанат оперы, но это было очень весело. Еда была восхитительной (ужин из 3 блюд), и обслуживание было превосходным. Отличное соотношение цены и качества. «Должен сделать», пока в Вене.