Примите участие в музыкальном путешествии из Тирольских гор в Зальцбург, Зальцкаммергут и Вахау, завершив его в Вене.

Вас ждут энергичный альпийский танец Лендлер, романтические арии Зальцбурга, стремительные польки и знаменитые венские вальсы. Вас очарует потрясающие певцы, темпераментные танцы и красочное представление. Отведайте великолепный ужин из трех блюд в ожидании трех разных красивых сцен.

Посмотрите теплое музыкальное приветствие в исполнении полного состава ансамбля, после чего вас ждут арии из оперетты «Продавец птиц» (нем. Der Vogelhändler), а также инструментальные пьесы. Послушайте знаменитые мелодии из фильма «Звуки музыки» и различные венские оперетты.