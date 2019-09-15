Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите главные достопримечательности Вены за короткое время
Заходите и выходите в любой момент — на ваш выбор множество остановок
Придайте индивидуальность своему туру
Выбирайте среди разных маршрутов, каждый из которых посвящен отдельной теме
Поднимитесь на борт автобуса и осмотрите Вену так, как вам захочется. Hop-on hop-off билет позволяет без ограничений заходить и выходить на любых остановках и знакомиться со всеми достопримечательностями в удобном для вас темпе. Также вы можете просто оставаться на своем месте и совершить полный тур по городу с интересным и информативным комментированием.
В вашем распоряжении два маршрута, каждый из которых приведет вас в разные части Вены. Взгляните на Венскую государственную оперу, Музей истории искусств, Хельденплац (площадь Героев), здание парламента, Бургтеатр и великолепный отель Hilton. Вы также можете доехать до дворцов Шёнбрунн и Бельведер, а затем посетить Венский дом искусств, Дунайское пароходство или Город ООН — выбор за вами.
В рамках тура представлено пять маршрутов, которые вы можете комбинировать по своему усмотрению:
Красный маршрут:
Полюбуйтесь достопримечательностями вдоль Рингштрасе, такими как Государственная опера, дворец Хофбург, здание парламента и Бургтеатр.
Остановки:
Государственная опера – Музей истории искусств / площадь Героев – Бургтеатр / ратуша – университет – Шведенплац – Музей прикладного искусства (MAK) – отель Hilton – Курсалон – Государственная опера.
Автобусы курсируют с интервалом в час.
Понедельник – воскресенье, 09:30–15:30.
Желтый маршрут:
Взгляните на знаменитый дворец Шёнбрунн, рынок Нашмаркт, Военно-исторический музей и дворец Бельведер.
Остановки:
Государственная опера – дворец Шёнбрунн – Военно-исторический музей – дворец Бельведер – Государственная опера.
Автобусы курсируют с интервалом в час.
Понедельник – воскресенье, 10:00–18:00.
Поездка от Государственной оперы до дворца Шёнбрунн занимает около 25 минут.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на hop-on hop-off тур на 24, 48 или 72 часа (согласно забронированной опции)
Wi-Fi во всех автобусах
Аудиогид на 16 языках
Детский аудиогид на немецком и английском языках
Что не входит
Стоимость посещения достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
R
Robert
15 сен 2019
Это была наша самая первая поездка в Вену, поэтому автобус Hop-on Hop off каким-то образом отвечал нашим потребностям. Тем не менее, я не думаю, что это было особенно хорошее соотношение цены и качества. Зная то, что я теперь знаю, я буду использовать систему общественного транспорта Вены, а не услугу хоп-хоп-офф в нашей следующей поездке.
S
Svetlana
11 окт 2018
Покупала билет на 48 часов по интернету со скидкой. Обменяла около театра Оперы на бумажный билет. Проехала по трём разным маршрутам. Получила основную информацию, а потом уже сама гуляла по городу. Кнопка семь - это русский язык. Аудиогид работает на протяжении всего маршрута. Информации немного. Только основная.
R
Ruslan
18 сен 2018
Полностью всем доволен. Без проблем обменяли ваучер на билеты на экскурсионный автобус возле остановки автобуса у Оперного. Со скидкой в 20% (по которой был приобретён данный ваучер) эти билеты обошлись в 22 евро вместо 28 евро, что довольно приятно)) У этого оператора 5 автобусных линий, которые можно неспешно объехать за первый день и, если все не успеете охватить, ещё и в первой половине второго дня - билеты на 24 часа позволяют это осуществить.