Поднимитесь на борт автобуса и осмотрите Вену так, как вам захочется. Hop-on hop-off билет позволяет без ограничений заходить и выходить на любых остановках и знакомиться со всеми достопримечательностями в удобном для вас темпе. Также вы можете просто оставаться на своем месте и совершить полный тур по городу с интересным и информативным комментированием.

В вашем распоряжении два маршрута, каждый из которых приведет вас в разные части Вены. Взгляните на Венскую государственную оперу, Музей истории искусств, Хельденплац (площадь Героев), здание парламента, Бургтеатр и великолепный отель Hilton. Вы также можете доехать до дворцов Шёнбрунн и Бельведер, а затем посетить Венский дом искусств, Дунайское пароходство или Город ООН — выбор за вами.

В рамках тура представлено пять маршрутов, которые вы можете комбинировать по своему усмотрению:

Красный маршрут:

Полюбуйтесь достопримечательностями вдоль Рингштрасе, такими как Государственная опера, дворец Хофбург, здание парламента и Бургтеатр.

Остановки:

Государственная опера – Музей истории искусств / площадь Героев – Бургтеатр / ратуша – университет – Шведенплац – Музей прикладного искусства (MAK) – отель Hilton – Курсалон – Государственная опера.

Автобусы курсируют с интервалом в час.

Понедельник – воскресенье, 09:30–15:30.

Желтый маршрут:

Взгляните на знаменитый дворец Шёнбрунн, рынок Нашмаркт, Военно-исторический музей и дворец Бельведер.

Остановки: