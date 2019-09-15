Осмотрите Вену в своем темпе в автобусном hop-on hop-off туре

4.3
542 отзыва
В группе
до 50 чел.
Осмотрите Вену в своем темпе в автобусном hop-on hop-off туре.

Заходите и выходите на остановках по всей Вене или оставайтесь на месте, совершив полный круг.

Взгляните на дворец Шёнбрунн, Государственную оперу, отель Hilton и многое другое.
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off
Вена: тур hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Венский университет
  • Венский дом искусств
  • Вотивкирхе
  • Пратер
  • Дворец Хофбург
  • Рингштрассе
  • Колесо обозрения, Вена
  • Аугартен
  • Бургтеатр
  • Нашмаркт
  • Дом Хундертвассера
  • Каленберг
  • Венская ратуша
  • Хельденплац
  • Венский военно-исторический музей
  • Парк Ратхаус
  • Венский городской парк (Stadtpark)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите главные достопримечательности Вены за короткое время
  2. Заходите и выходите в любой момент — на ваш выбор множество остановок
  3. Придайте индивидуальность своему туру
  4. Выбирайте среди разных маршрутов, каждый из которых посвящен отдельной теме
Поднимитесь на борт автобуса и осмотрите Вену так, как вам захочется. Hop-on hop-off билет позволяет без ограничений заходить и выходить на любых остановках и знакомиться со всеми достопримечательностями в удобном для вас темпе. Также вы можете просто оставаться на своем месте и совершить полный тур по городу с интересным и информативным комментированием.
В вашем распоряжении два маршрута, каждый из которых приведет вас в разные части Вены. Взгляните на Венскую государственную оперу, Музей истории искусств, Хельденплац (площадь Героев), здание парламента, Бургтеатр и великолепный отель Hilton. Вы также можете доехать до дворцов Шёнбрунн и Бельведер, а затем посетить Венский дом искусств, Дунайское пароходство или Город ООН — выбор за вами.

В рамках тура представлено пять маршрутов, которые вы можете комбинировать по своему усмотрению:

    Красный маршрут:

    • Полюбуйтесь достопримечательностями вдоль Рингштрасе, такими как Государственная опера, дворец Хофбург, здание парламента и Бургтеатр.

    Остановки:

    • Государственная опера – Музей истории искусств / площадь Героев – Бургтеатр / ратуша – университет – Шведенплац – Музей прикладного искусства (MAK) – отель Hilton – Курсалон – Государственная опера.
    • Автобусы курсируют с интервалом в час.
    • Понедельник – воскресенье, 09:30–15:30.

    Желтый маршрут:

    • Взгляните на знаменитый дворец Шёнбрунн, рынок Нашмаркт, Военно-исторический музей и дворец Бельведер.

    Остановки:

    • Государственная опера – дворец Шёнбрунн – Военно-исторический музей – дворец Бельведер – Государственная опера.
    • Автобусы курсируют с интервалом в час.
    • Понедельник – воскресенье, 10:00–18:00.
    • Поездка от Государственной оперы до дворца Шёнбрунн занимает около 25 минут.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Билет на hop-on hop-off тур на 24, 48 или 72 часа (согласно забронированной опции)
    • Wi-Fi во всех автобусах
    • Аудиогид на 16 языках
    • Детский аудиогид на немецком и английском языках
    Что не входит
    • Стоимость посещения достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Аудиогид доступен на 16 языках: русском, немецком, английском, итальянском, французском, испанском, португальском, голландском, румынском, чешском, венгерском, турецком, греческом, японском, китайском и арабском
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    R
    15 сен 2019
    Это была наша самая первая поездка в Вену, поэтому автобус Hop-on Hop off каким-то образом отвечал нашим потребностям. Тем не менее, я не думаю, что это было особенно хорошее соотношение цены и качества. Зная то, что я теперь знаю, я буду использовать систему общественного транспорта Вены, а не услугу хоп-хоп-офф в нашей следующей поездке.
    S
    11 окт 2018
    Покупала билет на 48 часов по интернету со скидкой. Обменяла около театра Оперы на бумажный билет. Проехала по трём разным маршрутам. Получила основную информацию, а потом уже сама гуляла по городу. Кнопка семь - это русский язык. Аудиогид работает на протяжении всего маршрута. Информации немного. Только основная.
    R
    18 сен 2018
    Полностью всем доволен. Без проблем обменяли ваучер на билеты на экскурсионный автобус возле остановки автобуса у Оперного.
    Со скидкой в 20% (по которой был приобретён данный ваучер) эти билеты обошлись в 22 евро вместо 28 евро, что довольно приятно))
    У этого оператора 5 автобусных линий, которые можно неспешно объехать за первый день и, если все не успеете охватить, ещё и в первой половине второго дня - билеты на 24 часа позволяют это осуществить.
    Ещё 539 отзывов

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

    👥ГрупповыеВенская Ратуша🗽Достопримечательности🎧АудиогидыМероприятияСемейные мероприятияReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныThings to do for adultsHop-on hop-offТуры Hop-on Hop-offВенский дом искусствПратерДворец ХофбургВенский университетВотивкирхеРингштрассеКолесо обозрения, ВенаАугартенБургтеатрНашмарктДом ХундертвассераКаленбергХельденплацВенский военно-исторический музейПарк РатхаусВенский городской парк (Stadtpark)🚌На автобусе🧳Туры

    Еще несколько похожих предложений в Вене

    Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)
    В группе
    до 15 чел.
    4.4
    16
    60
    за 1 чел.
    Огни вечерней Вены с ужином (автобусно-пешеходная)
    🚌 На автобусе
    Автобусно-пешеходная экскурсия по вечерней Вене
    По субботам в 18:30
    Скетчинг-тур по улицам Вены
    Индивидуально
    4.4
    15
    1ч 30м
    45
    за 1 чел.
    Скетчинг-тур по улицам Вены
    👣 Пешеходная
    Насладиться Веной и сделать личный travel-book с «живыми» рисунками самых атмосферных мест города
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    В группе
    до 15 чел.
    4.2
    85
    40
    за 1 чел.
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    🚌 На автобусе
    Обзорная экскурсия по Вене
    ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
    Фотосессия в Вене
    Индивидуально
    для 5 чел.
    4.9
    27
    100
    за 1-5 чел.
    Фотосессия в Вене
    👣 Пешеходная
    Памятные снимки в знаменитых парках и усадьбах Вены для любителей красоты, романтики и приключений
    2 дек
    3 дек
    4 дек
    ещё...
    Легенды и сказания Вены
    Индивидуально
    для 39 чел.
    4.9
    7
    156.5
    за 1-39 чел.
    Легенды и сказания Вены
    👣 Пешеходная
    Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города
    Прогулки по архитектурной Вене
    Индивидуально
    4.7
    58
    1ч 30м
    35
    за 1 чел.
    Прогулки по архитектурной Вене
    👣 Пешеходная
    Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
    Входной билет
    5
    10
    22
    за 1 чел.
    Вена: Билет с проходом без очереди в зоопарк Шёнбрунн
    👣 Пешеходная
    Вы приехали в Вену с детьми и не знаете чем заняться
    2 дек
    3 дек
    4 дек
    ещё...
    Часы работы: ежедневно с 09:00 - 16:30
    Вена и вино
    Индивидуально
    для 6 чел.
    4.9
    13
    3ч 30м
    156
    за 1-6 чел.
    Вена и вино
    👣 Пешеходная
    Прогулка в венские виноградники
    2 дек
    3 дек
    4 дек
    ещё...
    По Вене на Segway или велосипеде!
    Индивидуально
    до 8 чел.
    5
    6
    160
    за 1-8 чел.
    По Вене на Segway или велосипеде!
    🚲 На велосипеде
    🛴 На самокатах
    Исследовать парадные и нетуристические районы имперского города в удобном темпе
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
    В группе
    до 10 чел.
    4.5
    386
    20
    за 1 чел.
    Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
    👣 Пешеходная
    Вена - необыкновенно атмосферный город
    История Вены без скучных фактов и дат
    Индивидуально
    для 6 чел.
    4.9
    194
    160
    за 1-6 чел.
    История Вены без скучных фактов и дат
    👣 Пешеходная
    Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
    1 дек
    2 дек
    3 дек
    ещё...
    Вена: всё самое главное за 2 часа
    Индивидуально
    для 39 чел.
    4.5
    21
    156
    за 1-39 чел.
    Вена: всё самое главное за 2 часа
    👣 Пешеходная
    Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе - это лучшая познавательная прогулка
    ежедневно
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Вене
    🇦🇹