Alex S. – Гид из Вены

Возможно ли влюбиться ❤️ в город 🏙️ за 2 часа? Конечно, если речь идет о таком замечательном и прекрасном месте, как Вена.



Во время обзорной экскурсии 🧭 по городу я проведу вас по самому центру австрийской столицы ⭐️, познакомлю с многовековой историей 📖 этого города, а также расскажу о моем личном опыте жизни здесь и дам много интересных советов, куда сходить и что посмотреть в ваше свободное время в Вене.