  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Вена - Великая и Прекрасная

Alex S.
Alex S. – Гид из Вены
Возможно ли влюбиться ❤️ в город 🏙️ за 2 часа? Конечно, если речь идет о таком замечательном и прекрасном месте, как Вена.

Во время обзорной экскурсии 🧭 по городу я проведу вас по самому центру австрийской столицы ⭐️, познакомлю с многовековой историей 📖 этого города, а также расскажу о моем личном опыте жизни здесь и дам много интересных советов, куда сходить и что посмотреть в ваше свободное время в Вене.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €30 за человека

    Заказать экскурсию
Вена - Великая и Прекрасная
Вена - Великая и Прекрасная

Что вы увидите

  • Венский университет - Ратуша/ Городской театр и Кафе Ландманн- Сад роз - Площадь Марии Терезии/2 музея близнеца (Музей естествознания и Исторический музей)- Хофбург (правительственный и музейный квартал
  • бывшая зимняя резиденция Габсбургов) — Михаэлерплац -Кольмаркт - площадь Грабен - площадь Святого Стефана — Кернтнерштрассе - Нойе Маркт - Альбертина - Венская опера.
Возможно ли влюбиться ❤️ в город 🏙️ за 2 часа?
Конечно, если речь идёт о таком замечательном и прекрасном месте, как Вена!
Во время обзорной экскурсии 🧭 я проведу Вас по самому центру австрийской столицы ⭐️, познакомлю с многовековой историей 📖 этого города, а также расскажу о моем личном опыте жизни здесь и дам много интересных советов, куда сходить и что посмотреть.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда
  • напитки
Начало
🚩 Universitätsring 1, 1010
Место завершения
🏁 Opernring 2, 1010 Wien, Австрия
Вена - Великая и Прекрасная
Вена - Великая и Прекрасная
Вена - Великая и Прекрасная
Вена - Великая и Прекрасная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alex S.
Alex S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города