Венский университет - Ратуша/ Городской театр и Кафе Ландманн- Сад роз - Площадь Марии Терезии/2 музея близнеца (Музей естествознания и Исторический музей)- Хофбург (правительственный и музейный квартал
бывшая зимняя резиденция Габсбургов) — Михаэлерплац -Кольмаркт - площадь Грабен - площадь Святого Стефана — Кернтнерштрассе - Нойе Маркт - Альбертина - Венская опера.
Возможно ли влюбиться ❤️ в город 🏙️ за 2 часа?
Конечно, если речь идёт о таком замечательном и прекрасном месте, как Вена!
Во время обзорной экскурсии 🧭 я проведу Вас по самому центру австрийской столицы ⭐️, познакомлю с многовековой историей 📖 этого города, а также расскажу о моем личном опыте жизни здесь и дам много интересных советов, куда сходить и что посмотреть.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Еда
напитки
Начало
🚩 Universitätsring 1, 1010
Место завершения
🏁 Opernring 2, 1010 Wien, Австрия
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.