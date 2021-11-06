Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите усыпальницы правителей дома Габсбургов и их семей
Узнайте историю могущественной империи Габсбургов
Осмотрите места захоронений последнего правителя Австрийской империи Карла I, императора Франца Иосифа I и его знаменитой жены императрицы Елизаветы
Пройдите сквозь 400 лет истории Австрии и Европы
Откройте для себя Склеп капуцинов, также известный как Императорский склеп, в центре Вены, прямо под скромной церковью и монастырем Ордена братьев-капуцинов. Посмотрите, где захоронены останки императоров, императриц и членов семьи Габсбургов.
Посетите необычную систему хранилищ, все еще находящуюся под опекой Ордена капуцинов, и откройте для себя историю знаменитой семьи Габсбургов. За более чем четыре столетия были сделаны многочисленные расширения и модификации, которые расширили крипту. Сегодня система состоит из десяти хранилищ, в которых сейчас находятся саркофаги, урны и погребальные памятники Габсбургов.
Узнайте также о дизайнерах и создателях комнат склепа. Все залы олицетворяют имперскую мощь и величие династии. По сей день в Императорском склепе покоятся останки 150 Габсбургских личностей, таких как Мария Терезия, Франц Иосиф, его любимая жена Элизабет, также известная как Сиси, и их сын Рудольф.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет
Экскурсия с гидом (если выбран соответствующий вариант)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Майки
Видеозапись
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
6 ноя 2021
(Украина)
Очень на любителя экскурсия. Впечатлительным людям лучше не ходить
д
данил
4 сен 2021
Поразительно
F
FRANCO
8 мар 2020
(Италия)
Чудесный момент истории Европы, а также Австрии и Габсбургов. Исключительный и подготовленный гид.
João
26 фев 2020
(Португалия)
Очень красивое место, полное истории со всей Европы.
A
Angelika
19 янв 2020
(Австрия)
очень стоит посмотреть, тур был отличным!
A
Aurélie
15 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
оригинальный опыт.
Franky
12 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Легкий доступ к усыпальницам Императорской семьи. По понедельникам не занято. Впечатляюще смотреть. Обязательно для тех, кто любит историю и искусство.
E
Elke
31 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Определенно стоит посмотреть.
А
Аноним
31 окт 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Очень интересно, к сожалению, не такое большое, как ожидалось, поэтому вы можете пройти через это довольно быстро
А
Аноним
28 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это особый опыт для тех, кто интересуется историей - если другие посетители не верят в преданность, вам следует набраться терпения, пока не вернется тишина.
S
Sabina
2 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Осваивается без особых усилий.
А
Аноним
29 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Иметь
D
Diane
9 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличный опыт, было очень мало людей, поэтому визит был действительно прекрасным!
А
Аноним
30 июля 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Быстрая обработка
А
Аноним
27 июля 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Больше для взрослых - но в остальном очень интересно