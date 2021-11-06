Откройте для себя Склеп капуцинов, также известный как Императорский склеп, в центре Вены, прямо под скромной церковью и монастырем Ордена братьев-капуцинов. Посмотрите, где захоронены останки императоров, императриц и членов семьи Габсбургов.

Посетите необычную систему хранилищ, все еще находящуюся под опекой Ордена капуцинов, и откройте для себя историю знаменитой семьи Габсбургов. За более чем четыре столетия были сделаны многочисленные расширения и модификации, которые расширили крипту. Сегодня система состоит из десяти хранилищ, в которых сейчас находятся саркофаги, урны и погребальные памятники Габсбургов.

Узнайте также о дизайнерах и создателях комнат склепа. Все залы олицетворяют имперскую мощь и величие династии. По сей день в Императорском склепе покоятся останки 150 Габсбургских личностей, таких как Мария Терезия, Франц Иосиф, его любимая жена Элизабет, также известная как Сиси, и их сын Рудольф.