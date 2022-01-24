Посмотрите в словаре «величие в стиле барокко» и вы увидите изображение дворца Бельведер. Бельведер - вихрь архитектурной красоты, вневременного искусства и очаровательных ухоженных садов, обрамляющих городской пейзаж Вены, - это идеальное место для любителей культуры, которые ищут магию Вены.

Бельведерский дворец на самом деле разделен на два здания: Верхний Бельведер и Нижний Бельведер, разделенные впечатляющим двором с романтически ухоженными садами.

Внутри Верхнего Бельведера вы можете увидеть всемирно известную коллекцию картин Густава Климта, включая его шедевры «Поцелуй». Здесь также есть целый ряд постоянных выставок, посвященных истории Бельведера, средневековых шедевров, таких как алтарь Цнайма XV века, и впечатляющей коллекции произведений искусства XIX и XX веков.