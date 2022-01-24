Верхний Бельведер

«Поцелуй» Густава Климта и другие шедевры в величественном венском дворце

4.7
583 отзыва
В группе
Верхний Бельведер
Верхний Бельведер
Верхний Бельведер
Верхний Бельведер
Верхний Бельведер
Верхний Бельведер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите в словаре «величие в стиле барокко» и вы увидите изображение дворца Бельведер. Бельведер - вихрь архитектурной красоты, вневременного искусства и очаровательных ухоженных садов, обрамляющих городской пейзаж Вены, - это идеальное место для любителей культуры, которые ищут магию Вены.
Бельведерский дворец на самом деле разделен на два здания: Верхний Бельведер и Нижний Бельведер, разделенные впечатляющим двором с романтически ухоженными садами.
Внутри Верхнего Бельведера вы можете увидеть всемирно известную коллекцию картин Густава Климта, включая его шедевры «Поцелуй». Здесь также есть целый ряд постоянных выставок, посвященных истории Бельведера, средневековых шедевров, таких как алтарь Цнайма XV века, и впечатляющей коллекции произведений искусства XIX и XX веков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дворец Бельведер: Билеты в Верхний Бельведер
  • Доступ в постоянную коллекцию
  • Доступ в Мраморный зал
Что не входит
  • Аудиогид на русском
  • английском
  • немецком
  • французском
  • итальянском
  • испанском и японском языках доступен на месте за дополнительную плату
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Вене

Шедевры галереи дворца Бельведер
В группе
до 5 чел.
5
2
25
за 1 чел.
Шедевры галереи дворца Бельведер
👣 Пешеходные
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию с профессиональным гидом-искусствоведом
По пятницам, в 17:30. С 01.04.2020 + по воскресеньям в 12:30
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
345
за 1-4 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
👣 Пешеходные
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
27 янв
28 янв
2 фев
ещё...
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Индивидуально
для 4 чел.
5
19
2ч 30м
260
за 1-4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
27 янв
28 янв
1 фев
ещё...
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Индивидуально
до 6 чел.
5
2
2ч 30м
260
за 1-6 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Разобраться в югендстиле, эстетике экспрессионизма и связи медицины с произведениями искусства
27 янв
28 янв
31 янв
ещё...
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Индивидуально
до 6 чел.
5
3
2ч 30м
260
за 1-6 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
27 янв
28 янв
1 фев
ещё...
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Индивидуально
для 4 чел.
1ч 30м
170
за 1-4 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве — и катарсис
27 янв
28 янв
2 фев
ещё...
Без очереди на Венское колесо обозрения
Входной билет
15
за 1 чел.
Без очереди на Венское колесо обозрения
👣 Пешеходные
Вас ждёт символ города, Венское колесо обозрения
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
пн., вт. 11:00-22:00, ср. — пт. 10:30-20:45, сб. - вых., вс. 10:00-22:00
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Входной билет
4.5
1315
1ч 30м
5 513
за 1 чел.
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Проведите наполненный венским шармом вечер на прекрасном концерте с произведениями Моцарта и Штрауса
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуально
до 6 чел.
5
17
325
за 1-6 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
27 янв
28 янв
31 янв
ещё...
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Индивидуально
до 6 чел.
5
2
1ч 30м
170
за 1-6 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
27 янв
28 янв
1 фев
ещё...
Музей Леопольда: быстрый маршрут
В группе
4.8
115
15
за 1 чел.
Музей Леопольда: быстрый маршрут
Шедевры Эгона Шиле и Густава Климта
Сокровища Венского леса
Индивидуально
для 4 чел.
300
за 1-4 чел.
Сокровища Венского леса
🚗 На машине
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ