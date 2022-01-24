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Посмотрите в словаре «величие в стиле барокко» и вы увидите изображение дворца Бельведер. Бельведер - вихрь архитектурной красоты, вневременного искусства и очаровательных ухоженных садов, обрамляющих городской пейзаж Вены, - это идеальное место для любителей культуры, которые ищут магию Вены.
Бельведерский дворец на самом деле разделен на два здания: Верхний Бельведер и Нижний Бельведер, разделенные впечатляющим двором с романтически ухоженными садами.
Внутри Верхнего Бельведера вы можете увидеть всемирно известную коллекцию картин Густава Климта, включая его шедевры «Поцелуй». Здесь также есть целый ряд постоянных выставок, посвященных истории Бельведера, средневековых шедевров, таких как алтарь Цнайма XV века, и впечатляющей коллекции произведений искусства XIX и XX веков.
Ответы на вопросы
Что входит
Дворец Бельведер: Билеты в Верхний Бельведер
Доступ в постоянную коллекцию
Доступ в Мраморный зал
Что не входит
Аудиогид на русском
английском
немецком
французском
итальянском
испанском и японском языках доступен на месте за дополнительную плату
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.