AVS V. проводит ещё 6 экскурсий

Через живописные зеленые холмы сказочного Венского леса Вы направитесь к первой цели маршрута этого занимательного путешествия — Бадену.

Баден — прелестный романтический городок и климатический термальный курорт с горячими серными источниками, расположенный всего в 26 км от Вены. Там Вам предлагается посетить одну из главных его достопримечательностей 🏛️ — римские термы, лечебные и восстанавливающие процедуры которых просто творят чудеса!

Лечебные свойства серных источников Бадена были открыты много столетий назад древними римлянами, обнаружившими целебные свойства баденских минеральных вод и обустроивших здесь первые купальни, поэтому и в последующие века знатные господа приезжали сюда «на воды» поправить свое здоровье и обсудить последние новости. На протяжении двух часов Вы сможете отдохнуть душой и телом в Roemer Therme — в самом большом термальном комплексе Европы. А если вместо этого расслабляющего отдыха Вы решите выпустить наружу таящуюся в Вас искру авантюризма, испытать боевой азарт, экспрессию эмоций и почувствовать себя любимчиком судьбы — Вы можете посетить самое большое и известное в Европе находящееся в Бадене казино.

После посещения Бадена Ваш путь, лежащий сквозь незабываемые пейзажи полей и виноградников, направится в традиционную винную деревушку — Гумбольдскирхен, жители которой и по сей день гордятся тем, что смогли уберечь большую часть винного запаса от Красной Армии во время событий 1945 года. Это местечко славится своими монастырскими винными подвалами, посетив один из которых, Вы узнаете много интересных фактов об истории 📖 виноделия в Австрии, а также сможете продегустировать и сами оценить по достоинству лучшие сорта вин Австрии, приготовленные в здешних винодельнях с многовековым опытом.

В конце поездки Вам представится возможность познакомится с Австрией с ее кулинарной стороны: в монастырском ресторанчике Вам предложат известный во всем мире Венский шницель, а на десерт 🍪 — яблочный штрудель, после чего Вы сможете смело утверждать, что попробовали Австрию на вкус!