AVS V. проводит ещё 6 экскурсий

AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
6-и часовая автобусная экскурсия ⛳ по живописному городу близ Вены.

Посещение целебных источников, открытых еще римлянами, и казино, где можно попытать свою удачу.

Радость победы можно отпраздновать на дегустации монастырских вин в конце поездки в соседней деревушке.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €90 за человека

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Вино и Баден
Вино и Баден
Через живописные зеленые холмы сказочного Венского леса Вы направитесь к первой цели маршрута этого занимательного путешествия — Бадену.
Баден — прелестный романтический городок и климатический термальный курорт с горячими серными источниками, расположенный всего в 26 км от Вены. Там Вам предлагается посетить одну из главных его достопримечательностей 🏛️ — римские термы, лечебные и восстанавливающие процедуры которых просто творят чудеса!
Лечебные свойства серных источников Бадена были открыты много столетий назад древними римлянами, обнаружившими целебные свойства баденских минеральных вод и обустроивших здесь первые купальни, поэтому и в последующие века знатные господа приезжали сюда «на воды» поправить свое здоровье и обсудить последние новости. На протяжении двух часов Вы сможете отдохнуть душой и телом в Roemer Therme — в самом большом термальном комплексе Европы. А если вместо этого расслабляющего отдыха Вы решите выпустить наружу таящуюся в Вас искру авантюризма, испытать боевой азарт, экспрессию эмоций и почувствовать себя любимчиком судьбы — Вы можете посетить самое большое и известное в Европе находящееся в Бадене казино.
После посещения Бадена Ваш путь, лежащий сквозь незабываемые пейзажи полей и виноградников, направится в традиционную винную деревушку — Гумбольдскирхен, жители которой и по сей день гордятся тем, что смогли уберечь большую часть винного запаса от Красной Армии во время событий 1945 года. Это местечко славится своими монастырскими винными подвалами, посетив один из которых, Вы узнаете много интересных фактов об истории 📖 виноделия в Австрии, а также сможете продегустировать и сами оценить по достоинству лучшие сорта вин Австрии, приготовленные в здешних винодельнях с многовековым опытом.
В конце поездки Вам представится возможность познакомится с Австрией с ее кулинарной стороны: в монастырском ресторанчике Вам предложат известный во всем мире Венский шницель, а на десерт 🍪 — яблочный штрудель, после чего Вы сможете смело утверждать, что попробовали Австрию на вкус!
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • русскоговорящий гид
  • посещение монастырских винных
  • подвалов
  • ужин
  • дегустация вин
Что не входит
  • входные билеты в Римские термы (примерная стоимость: 14, 6 € с человека)
  • напитки во время ужина(стоимость: от 3 € за напиток)
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Вино и Баден
Вино и Баден
Вино и Баден
Вино и Баден

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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