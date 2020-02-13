200 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

большое спасибо Анне, мы с сыном получили удовольствие от прогулки по центру Вены в сопровождении Анны, маршрут экскурсии идеально продуман, при этом Анна интересно рассказала как об истории города, так и о жизни простых венцев, ответила на наши вопросы касательно бытовых вещей, что очень ценно для туристов, впервые посещающих страну. Расстались на том, что если у нас появятся еще вопросы во время пребывания в Вене, мы можем их задать Анне по вотсапу. Первый возник уже через 5 минут после того, как мы расстались, и Анна оперативно нам помогла)

рекомендую всем экскурсию с Анной, она прекрасный гид и очень милая приветливая девушка:)