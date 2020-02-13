200 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города

Анна
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Анна – ваш гид
Чтобы почувствовать настроение Вены, необходимо, забыв про тривиальные исторические факты, попробовать отыскать присущие только ей образы — дома, улицы, памятники и необычные места в итоге помогут вам создать особенную и очень личную картину города — так, вглядываясь в одно произведение искусства, разные люди находят в нем свои собственные переживания.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии200 отзывов
4.96
Живая и повседневная Вена
Живая и повседневная Вена

Что вас ожидает

Эта прогулка ответит на все важные вопросы путешествия:

  • как сориентироваться в городе;
  • где выпить чашечку кофе, пообедать в уютной городской атмосфере;
  • какие фестивали и выставки актуальны на период вашего путешествия, что стоит посетить, и многое другое.

Что мы увидим:

  • Кафедральный собор, с его узорчатой крышей, напоминающей сарацинский ковер; магазин пряников из австрийского монастыря, ликеров, настоящих восковых свечей и медовых леденцов — всё сделано своими руками и находится всего лишь за углом.
  • В двух шагах от центральной точки города — капеллу, найденную строителями венского метро и погребенную под культурным слоем столетий.
  • Строгий приход греческой церкви по соседству с одним из самых уютных кафе в городе, где люстры из ложек, чашки на стенах и книги, книги, книги… Нельзя пройти мимо самой старой церкви святого Рупрехта, которая была воздвигнута на территории Виндобоны и сохранилась до наших дней. До таких мест не все путешественники доходят, а зря.
  • Самая короткая улица в городе, которую можно узнать по запаху вкуснейшего хлеба, испеченного ранним утром.
  • С бульварного кольца можно заглянуть в розовый парк, где почти на каждом кусте есть табличка, в честь кого этот куст был посажен и сколько ему лет; памятник самой известной императрице, который спрятан в парке, и любимое кафе Зигмунда Фрейда.

Число таких мест в Вене бесконечно, поэтому давайте изучать и наслаждаться Веной вместе! И конечно, мы всегда сможем обсудить интересный маршрут прогулки, учитывая ваши интересы и увлечения. До встречи!

Живая и повседневная Вена
Живая и повседневная Вена
Живая и повседневная Вена
Живая и повседневная Вена
Живая и повседневная Вена
Живая и повседневная Вена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Историк, специалист по историко-культурному туризму. Влюблена в Вену, её историю, архитектуру, культуру и традиции. В своих прогулках люблю удивлять необычными, уникальными видами на достопримечательности и уютные, атмосферные уголки города, рассказывать о истории, культуре и повседневной жизни Вены и её жителей.
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200 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Спасибо большое Анне за проведенную экскурсию. Анна учла наши пожелания, не водила по туристическим местам, а показывала и рассказывала о "другой" Вене. Порекомендовала потрясающее кафе со сладостями. Аня - очень жизнерадостная девушка, любит Вену и хорошо владеет материалом. Я могу смело рекомендовать эту экскурсию.
7 декабря 2019
Анна очень позитивный и дружелюбный человек. Она действительно познакомила нас с повседневной жизнью современной Вены. Посоветовала приятные места для ресторанчиков и кофеен, показала магазины, где лучше купить сувениры и подарки. Нам немного не хватило систематизированной информации об истории Вены, тем более, что Анна сама историк. Но, наверное, я просто невнимательно посмотрела описание экскурсии. В общем, для тех, кому не слишком интересна история, а больше про то, куда сходить и где что купить
26 ноября 2019
Анна, одна из немногих, кто прочитав пожелания клиентов, учитывает их при планировании маршрутов и темы экскурсии. Само мероприятие не было перегружено "историзмами", акцент был сделан на современной жизни горожан, особенностях городской среды. Манера изложения непринужденная, доходчива для человека, впервые оказавшегося в городе. Материала было вполне достаточно для формирования представления гостя о городе (центр Вены). Анной были даны рекомендации об интересных местах, с которыми мы могли бы познакомиться без гида, в свободное время. Спасибо вам, Анна!).
6 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия, большое спасибо Анне за прогулку, в которой были учтены все наши пожелания. Открыли много разных мест, о которых, будучи второй раз в Вене, ранее не знали.
5 ноября 2019
большое спасибо Анне, мы с сыном получили удовольствие от прогулки по центру Вены в сопровождении Анны, маршрут экскурсии идеально продуман, при этом Анна интересно рассказала как об истории города, так и о жизни простых венцев, ответила на наши вопросы касательно бытовых вещей, что очень ценно для туристов, впервые посещающих страну. Расстались на том, что если у нас появятся еще вопросы во время пребывания в Вене, мы можем их задать Анне по вотсапу. Первый возник уже через 5 минут после того, как мы расстались, и Анна оперативно нам помогла)
рекомендую всем экскурсию с Анной, она прекрасный гид и очень милая приветливая девушка:)
1 ноября 2019
Отлично погуляли, интересно и с юмором. Скорее нормальный живой разговор, чем стандартная экскурсия. Рекомендую
12 октября 2019
Эта экскурсия была просто невероятная! Как только мы встретились с Анной Вена приобрела совсем другие краски и засияла как солнце, ведь Анна очень солнечная, открытая, с прекрасным чувством юмора, такая «своя» девушка! Анна показала нам Вену как она есть сейчас. Впечатлил маршрут который мы бы сами не построили. Увидели все самые колоритные места города и попробовали Вену на вкус, благодаря Анне! Спасибо Анна, вы сделали наш день! :) Ждем вас в гости! Настя, Аня, Надя.
21 сентября 2019
Анна невероятно приятный и позитивный человек! С ней экскурсия прошла легко и интересно, не так, как обычные занудные Экскурсии. Я так рада, что заглянула на этот сайт! Спасибо огромное и хороших туристов Вам!!!
14 августа 2019
Приятная прогулка про Вене с хорошими рекомендациями, какие еще места стоит посетить.
Анна - очень приятный человек и хороший рассказчик. Спасибо!
9 августа 2019
Нам очень понравилось, Аня позитивный и увлеченный человек, за короткое время практически обошли центр города, не устали, потому что было интересно. Обязательно порекомендую друзьям.
Ещё 190 отзывов

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