Как добраться до Зальцбурга на самолёте
В Зальцбурге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «W. A. Mozart Salzburg Airport» вам не избежать
Список аэропортов Зальцбурга
- Зальцбург SZGW. A. Mozart Salzburg Airport
Самые дешёвые билеты в Зальцбург из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 362
|2ч 50м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 914
|23ч 50м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 046
|26ч (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 081
|1ч 55м
|15.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 725
|12ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 926
|16ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 165
|18ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 216
|8ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 633
|25ч 25м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|3 778
|26ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|4 286
|22ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|4 676
|48ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 911
|26ч 25м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|5 000
|15ч 5м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|5 194
|15ч 35м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|5 268
|26ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 537
|2ч 40м
|12.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|5 620
|36ч 55м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 813
|37ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|5 995
|39ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|6 176
|42ч 55м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇦🇹Вены
|6 202
|26ч 15м (⇵2)
|12.03.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 828
|27ч 5м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 966
|46ч 55м (⇵2)
|06.05.2021
|из 🇮🇹Рима
|7 052
|5ч 15м (⇵1)
|06.05.2021
|из 🇫🇷Парижа
|7 280
|21ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|9 414
|33ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|9 900
|1ч 25м
|08.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|13 855
|22ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|16 180
|48ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|16 399
|38ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|18 709
|47ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|23 329
|32ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Лейпцига
|26 701
|26ч 10м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|29 486
|30ч 50м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|31 860
|33ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇹Линца
|32 202
|8ч 25м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|37 047
|29ч 40м (⇵2)
|09.05.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|52 961
|26ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|55 500
|55ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|56 959
|56ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇿Ургенч
|90 337
|48ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Зальцбурга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Зальцбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Брюссель, Бухарест, Стамбул и Краснодар
- 23.10.202028.10.2020
- 29.10.202002.11.2020
- 21.10.202029.10.2020
- 23.12.202008.01.2021
- 16.10.202020.10.2020
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