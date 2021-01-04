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Летим в Зальцбург

Как добраться до Зальцбурга на самолёте

В Зальцбурге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «W. A. Mozart Salzburg Airport» вам не избежать

Список аэропортов Зальцбурга

  1. Зальцбург SZG
    W. A. Mozart Salzburg Airport

Самые дешёвые билеты в Зальцбург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 3622ч 50м
16.10.2020из 🇮🇹Милана1 91423ч 50м (⇵1)
30.01.2021из 🇷🇺Москвы2 04626ч (⇵1)
14.11.2020из 🇬🇧Лондона2 0811ч 55м
15.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 72512ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇱Кракова2 92616ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇻Риги3 16518ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Манчестера3 2168ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Афин3 63325ч 25м (⇵2)
18.12.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки3 77826ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇳🇱Эйндховена4 28622ч 30м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Минеральных Вод4 67648ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 91126ч 25м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Грозного5 00015ч 5м (⇵2)
21.12.2020из 🇧🇪Брюсселя5 19415ч 35м (⇵1)
21.12.2020из 🇱🇹Вильнюса5 26826ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 5372ч 40м
12.11.2020из 🇧🇬Варны5 62036ч 55м (⇵2)
10.12.2020из 🇲🇩Кишинёва5 81337ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇴Бухареста5 99539ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме6 17642ч 55м (⇵2)
18.03.2021из 🇦🇹Вены6 20226ч 15м (⇵2)
12.03.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 82827ч 5м (⇵1)
05.12.2020из 🇺🇦Одессы6 96646ч 55м (⇵2)
06.05.2021из 🇮🇹Рима7 0525ч 15м (⇵1)
06.05.2021из 🇫🇷Парижа7 28021ч 40м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Краснодара9 41433ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа9 9001ч 25м
08.11.2020из 🇷🇺Казани13 85522ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇫🇮Хельсинки16 18048ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Калининграда16 39938ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Ганновера18 70947ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Хабаровска23 32932ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Лейпцига26 70126ч 10м (⇵2)
02.01.2021из 🇦🇪Дубая29 48630ч 50м (⇵2)
02.01.2021из 🇦🇪Шарджи31 86033ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇹Линца32 2028ч 25м (⇵2)
01.02.2021из 🇹🇭Бангкока37 04729ч 40м (⇵2)
09.05.2021из 🇹🇼Тайбэй52 96126ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇿Ташкента55 50055ч (⇵2)
03.11.2020из 🇧🇷Куритибы56 95956ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇿Ургенч90 33748ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Зальцбурга