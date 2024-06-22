Что ещё посмотреть – экскурсии в Зальцбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Зальцбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Таинственный Зальцбург
Пешая
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная автоэкскурсия в Гальштат из Зальцбурга
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
520 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    22 июня 2024
    Таинственный Зальцбург
    Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в августе 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 520. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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