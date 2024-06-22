2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 июня 2024Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Что ещё посмотреть»
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