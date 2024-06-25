На Рождество – экскурсии в Зальцбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Зальцбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таинственный Зальцбург
Пешая
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
190 за всё до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    25 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная экскурсия, наполненная искрометным юмором и интересным содержанием. Андрей очень доброжелательный, очаровал всех членов нашего коллектива. Однозначно рекомендуем
  • В
    Виктор
    22 июня 2024
    Таинственный Зальцбург
    Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
  • N
    Natalia
    1 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили
  • А
    Артем
    24 января 2020
    Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
    Андрей - прекрасный гид и рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в сентябре 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 270. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 76 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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