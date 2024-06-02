7 часов
Индивидуальная
Комфортный трансфер Зальцбург - Хальштатт: путешествие в сердце Австрии
Путешествие в Хальштатт из Зальцбурга станет незабываемым впечатлением. Посетите лучшие места и узнайте историю этого живописного уголка Австрии
Начало: Зальцбруг, от отеля
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €380 за человека
5 часов
Индивидуальная
Зальцбург - one love! Трансфер от отеля с экскурсией по городу Моцарта
Погрузитесь в атмосферу романтики и музыки с индивидуальным трансфером по Зальцбургу. Вас ждут замок Мирабель, дом Моцарта и многое другое
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
от €35 за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Начало: Schrannengasse 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталииа2 июня 2024Аудиогид купили и прошлись с ним по маршруту. Довольно интересно, для первого знакомства с городом идеально. Единственное, не сразу разобрались, как его купить, только после обратной связи с Анной.
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в августе 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 380. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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