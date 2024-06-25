2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
6 авг в 16:00
8 авг в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна25 июня 2024Прекрасная экскурсия, наполненная искрометным юмором и интересным содержанием. Андрей очень доброжелательный, очаровал всех членов нашего коллектива. Однозначно рекомендуем
- ВВиктор22 июня 2024Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
- NNatalia1 июня 2024Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.
- ООксана10 мая 2024Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- ММихаил15 апреля 2024Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
- ЛЛариса15 апреля 2024Нам очень повезло с гидом. Ольга провела для нас интереснейшую и познавательную экскурсию. Прекрасная речь, большой объем информации, умение заинтересовать
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Все»
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