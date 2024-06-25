Ж Жанна Дыхание древнего Зальцбурга Прекрасная экскурсия, наполненная искрометным юмором и интересным содержанием. Андрей очень доброжелательный, очаровал всех членов нашего коллектива. Однозначно рекомендуем

В Виктор Таинственный Зальцбург Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.

N Natalia Дыхание древнего Зальцбурга Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!

Л Людмила Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт» читать дальше Экскурсия по дому-музею Моцарта была особенно интересной благодаря ярким комментариям Ольги и внимательному отношению к каждой детали. Это была незабываемое позитивная прогулка, которую мы обязательно будем вспоминать с улыбкой на лице. Ольгина экскурсия заслуживает наивысшей оценки. Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.

О Оксана Дыхание древнего Зальцбурга Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!

М Марина Таинственный Зальцбург читать дальше рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов. Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный

М Михаил Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт» Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10