Все – экскурсии в Зальцбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Зальцбурге на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
6 авг в 16:00
8 авг в 09:00
140 за всё до 7 чел.
Таинственный Зальцбург
Пешая
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    25 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная экскурсия, наполненная искрометным юмором и интересным содержанием. Андрей очень доброжелательный, очаровал всех членов нашего коллектива. Однозначно рекомендуем
  • В
    Виктор
    22 июня 2024
    Таинственный Зальцбург
    Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
  • N
    Natalia
    1 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.
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    Экскурсия по дому-музею Моцарта была особенно интересной благодаря ярким комментариям Ольги и внимательному отношению к каждой детали. Это была незабываемое позитивная прогулка, которую мы обязательно будем вспоминать с улыбкой на лице. Ольгина экскурсия заслуживает наивысшей оценки.

  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили
  • М
    Михаил
    15 апреля 2024
    Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
    Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
  • Л
    Лариса
    15 апреля 2024
    Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Нам очень повезло с гидом. Ольга провела для нас интереснейшую и познавательную экскурсию. Прекрасная речь, большой объем информации, умение заинтересовать
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    и держать внимание слушателей, внимательное отношение. Ольга, безусловно, профессионал своего дела. Ольга, спасибо Вам огромное за экскурсию и наиприятнейшее общение! Лариса и Дмитрий

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в августе 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 190. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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