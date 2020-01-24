4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€390 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
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- ААртем24 января 2020Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «За городом и природа»
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