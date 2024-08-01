читать дальше

с ним чувствуешь себя не "клиентом", а гостем, которому очень рады и учитывают все его пожелания. Агатовые горы- необычные и удивительные. Со скалы Бешбармаг открываются чудесные виды на море и окрестности. Уже в ходе экскурсии Садагад, узнав, что мы ранее хотели поехать самостоятельно в Габалу, но не было билетов, предложил дополнить маршрут и мы съездили еще и на горнолыжный комплекс Шахдаг. Пока ехали, по дороге за окном автомобиля наблюдали смену пейзажа, горы становились все выше и зеленее, облака ниже и ближе. В Шахдаге погуляли, прокатились на подъёмнике, полюбовались красотой Кавказских гор. В целом наша поездка в Азербайджан оставила незабываемые впечатления, мы не ожидали, что здесь такие гостеприимные и отзывчивые люди, а сам Баку и его окрестности однозначно стоят посещения.