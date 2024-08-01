Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Баку на русском языке, цены от €113, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
На машине
скидка
25%
97 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150113 за всё до 4 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
На машине
скидка
15%
50 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Начало: Экскурсии у Вашего адреса в Баку
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
Побывать в удивительном посёлке горских евреев и оценить красоту разноцветных гор Хызы
Начало: В вашем отеле
16 авг в 09:00
20 авг в 09:00
160136 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Ездили на экскурсию с Шаином. Все очень понравилось - подробные исторические справки, много отсылок к легандам и мифам, что придавало колорит экскурсии. И вообще - приятный собеседник. А так же отличный водитель с комфортабельным автомобилем. Благодарны всей семьей 🙏
  • А
    Алена
    1 августа 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Очень благодарна Азику за эту экскурсию. Все остались очень довольны! Виды потрясающие! Комфортности передвижения - супер. А на память мы получили много классных фотографий и видео, сделанных нашим талантливым гидом! Рекомендую!
    Очень благодарна Азику за эту экскурсию. Все остались очень довольны! Виды потрясающие! Комфортности передвижения - суперОчень благодарна Азику за эту экскурсию. Все остались очень довольны! Виды потрясающие! Комфортности передвижения - суперОчень благодарна Азику за эту экскурсию. Все остались очень довольны! Виды потрясающие! Комфортности передвижения - суперОчень благодарна Азику за эту экскурсию. Все остались очень довольны! Виды потрясающие! Комфортности передвижения - супер
  • M
    Małgorzata
    1 августа 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Это была просто сказочная экскурсия! Горы Хызы, гора Бешбармаг и Розовое озеро - прелесть! Советую всем посетить эти места. Гид
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    - господин Shahinn, чудесный человек, очень интересно рассказывал о своей стране, отвечал на мои вопросы, сделал мне прекрасные фотографии, видно, что любит свою работу и людей. Спасибо огромное! To była bajkowa wycieczka! Polecam serdecznie wszystkim. Mój przewodnik pan Shahinn to cudowny człowiek, bardzo ciekawie opowiadał o swoim kraju, odpowiadał na moje pytania, zrobił mi piękne zdjęcia, widać, że kocha swoją pracę i ludzi. Bardzo dziękuję!

    Это была просто сказочная экскурсия! Горы Хызы, гора Бешбармаг и Розовое озеро - прелесть! Советую всем
  • А
    Александр
    28 июля 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    Были на экскурсии с гидом Орханом. И это был прекрасно, проведенный день. Интересно, очень познавательно, а какие красивые виды! Орхан
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    мастер своего дела, историю страны знает прекрасно, на вопросы отвечает информативно и подробно, да и просто приятный в общении человек. Экскурсия супер, гид великолепен, советую съездить

  • Е
    Евгения
    27 июля 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    Экскурсия очень понравилась. Она проходила на комфортабельном автомобиле минивэне Мерседес с водителем и экскурсоводом Садагадом. Садагад - очень приятный в общении,
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    с ним чувствуешь себя не "клиентом", а гостем, которому очень рады и учитывают все его пожелания. Агатовые горы- необычные и удивительные. Со скалы Бешбармаг открываются чудесные виды на море и окрестности. Уже в ходе экскурсии Садагад, узнав, что мы ранее хотели поехать самостоятельно в Габалу, но не было билетов, предложил дополнить маршрут и мы съездили еще и на горнолыжный комплекс Шахдаг. Пока ехали, по дороге за окном автомобиля наблюдали смену пейзажа, горы становились все выше и зеленее, облака ниже и ближе. В Шахдаге погуляли, прокатились на подъёмнике, полюбовались красотой Кавказских гор. В целом наша поездка в Азербайджан оставила незабываемые впечатления, мы не ожидали, что здесь такие гостеприимные и отзывчивые люди, а сам Баку и его окрестности однозначно стоят посещения.

    Экскурсия очень понравилась. Она проходила на комфортабельном автомобиле минивэне Мерседес с водителем и экскурсоводом СадагадомЭкскурсия очень понравилась. Она проходила на комфортабельном автомобиле минивэне Мерседес с водителем и экскурсоводом СадагадомЭкскурсия очень понравилась. Она проходила на комфортабельном автомобиле минивэне Мерседес с водителем и экскурсоводом Садагадом
  • А
    Арина
    22 июля 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    Рашаду огромная благодарность от нас с мужем! Все понравилось, прекрасно провели время, посетили прекрасные места и узнали много о стране и народе. Рекомендую👍🏼
    Рашаду огромная благодарность от нас с мужем! Все понравилось, прекрасно провели время, посетили прекрасные места иРашаду огромная благодарность от нас с мужем! Все понравилось, прекрасно провели время, посетили прекрасные места и

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
  2. Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
  3. Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 113 до 136 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 147 ⭐ отзывов, цены от €113. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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