Исторический центр Вильнюса – экскурсии в Баку

Найдено 8 экскурсий в категории «Исторический центр Вильнюса» в Баку на русском языке, цены от $13, скидки до 40%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
6 часов
-
37%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100$160 за всё до 4 чел.
Незабываемая ознакомительная поездка в популярные места любимого Баку
На машине
5 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
Незабываемая ознакомительная поездка в популярные места любимого Баку
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 15:00 (время начала).
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$54$60 за человека
Тайны Старого города Баку: для транзитных гостей и для тех, кто спешит
Пешая
2 часа
-
40%
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Старого города Баку: для транзитных гостей и для тех, кто спешит
Начало: У парных городских ворот Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$65.40$109 за всё до 15 чел.
Чудеса Старого города - обзорная прогулка по Ичери-шехер
Пешая
2 часа
23 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Чудеса Старого города - обзорная прогулка по Ичери-шехер
Начало: Проспект Нефтчилер, 21
$15 за человека
Гобустанские древности и огненные чудеса Апшерона (Старый город в подарок)
На машине
10 часов
23 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Гобустанские древности и огненные чудеса Апшерона (Старый город в подарок)
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, улица Табриз...
$14 за человека
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона
На автобусе
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона
Начало: Старый город Баку
Расписание: Каждый день в 9:00
$13 за человека
Индивидуальная экскурсия по Старому Баку
Пешая
2.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Баку
Начало: Ворота Гоша Гала
Расписание: Вы сами выбираете удобное время — экскурсия подстраивается под ваш график.
$37.10$39 за всё до 8 чел.
Шеки: жемчужина Шелкового пути, ханских дворцов и сердце Кавказа
На автобусе
14 часов
-
8%
Мини-группа
до 12 чел.
Шеки: жемчужина Шелкового пути, ханских дворцов и сердце Кавказа
Начало: Старый город Баку
Расписание: Каждый день в 8 утра
$49.70$54 за человека

