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прошло отлично. Увидели древние наскальные рисунки. Сам заповедник Гобустан тоже впечатляет. Великолепные виды, лучшие из которых с помощью Латифа запечатлили на камеру. Чтобы добраться на грязевые вулканы, пересели на джип, который был включён в стоимость. Потом был Янардаг и интересный экскурс в историю. И напоследок- Сумгаит. Латиф привёз нас на уединенный пляж с отличным кафе прямо на берегу Каспия. И еда и виды очень впечатлили. Вообщем, мы провели прекрасный день, полный эмоций, в компании прекрасного гида Латифа. Спасибо большое!