12 часов
Групповая
до 17 чел.
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
9 авг в 07:00
11 авг в 07:00
€73 за человека
скидка
14%
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Баку и окрестностей
Путешествие по живописным местам Азербайджана: Джума-мечеть, озеро Нохур, водопад «Семь красавиц». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
66€57 за человека
скидка
20%
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка
Начало: У вашего отеля
20 авг в 09:00
27 авг в 09:00
170€136 за всё до 3 чел.
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€62 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Из Баку - навстречу приключениям в горах
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 августа 2024Отличная экскурсия с профессионалом своего дела - гидом Азиком! Красивейшие виды, вкуснейший чай на Вершине горы, прекраснейшее розовое озеро и жаркий и яркий Марс- все это Вы посетите в рамках данной экскурсии! Увиденное надолго останется в памяти! Экскурсию рекомендую!
- ИИрина4 августа 2024Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно так, а не просто экскурсия)
- JJulia26 июля 2024Брала индивидуальную экскурсию. Гид специально для меня совместил две программы. Профессиональное вождение автомобиля, не принужденная беседа. От всей души рекомендую
- ЛЛена23 июля 2024Экскурсия была замечательной и насыщенной на красивые места. Понравилось все: и гора Бешбармаг, и агатовые горы, и слобода. Особенное впечатление произвели каньон
- ССветлана21 июля 2024Съездила на экскурсию «Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия». И хочу поблагодарить гида Вусала и водителя
- ССофия19 июля 2024Большое спасибо экскурсоводу Севендику за интересный и подробный рассказал о истории Азербайджана, за удивительную поездку в горы в старейшее село
- ЛЛейла15 июля 2024Если хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце Талышских гор❤️. Чайные плантации и
- ЛЛейла11 июля 2024Потрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. Водопад 🥰7 красавиц прекрасное место.
- AAlexander9 июля 2024Латиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колорит и прекрасное настроение! Кроме потрясающе
- ИИван28 июня 2024Хорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включено и не нужно ни
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Однодневные»
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