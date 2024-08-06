Однодневные – экскурсии в Баку

Найдено 7 экскурсий в категории «Однодневные» в Баку на русском языке, цены от €57, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
На автобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
9 авг в 07:00
11 авг в 07:00
73 за человека
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
14%
4 отзыва
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Баку и окрестностей
Путешествие по живописным местам Азербайджана: Джума-мечеть, озеро Нохур, водопад «Семь красавиц». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
6657 за человека
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
На машине
скидка
20%
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка
Начало: У вашего отеля
20 авг в 09:00
27 авг в 09:00
170136 за всё до 3 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
На машине
скидка
20%
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
30 отзывов
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
62 за человека
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
На автобусе
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Из Баку - навстречу приключениям в горах
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 августа 2024
    Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
    Отличная экскурсия с профессионалом своего дела - гидом Азиком! Красивейшие виды, вкуснейший чай на Вершине горы, прекраснейшее розовое озеро и жаркий и яркий Марс- все это Вы посетите в рамках данной экскурсии! Увиденное надолго останется в памяти! Экскурсию рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
    Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно так, а не просто экскурсия)
    читать дальше

    прошло отлично. Увидели древние наскальные рисунки. Сам заповедник Гобустан тоже впечатляет. Великолепные виды, лучшие из которых с помощью Латифа запечатлили на камеру. Чтобы добраться на грязевые вулканы, пересели на джип, который был включён в стоимость. Потом был Янардаг и интересный экскурс в историю. И напоследок- Сумгаит. Латиф привёз нас на уединенный пляж с отличным кафе прямо на берегу Каспия. И еда и виды очень впечатлили. Вообщем, мы провели прекрасный день, полный эмоций, в компании прекрасного гида Латифа. Спасибо большое!

    Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно такПрисоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно такПрисоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно такПрисоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно такПрисоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно такПрисоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно такПрисоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Латиф отличный рассказчик, настоящий профессионал в своём деле. Путешествие (именно так
  • J
    Julia
    26 июля 2024
    Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
    Брала индивидуальную экскурсию. Гид специально для меня совместил две программы. Профессиональное вождение автомобиля, не принужденная беседа. От всей души рекомендую
    Брала индивидуальную экскурсию. Гид специально для меня совместил две программы. Профессиональное вождение автомобиля, не принужденная беседа
  • Л
    Лена
    23 июля 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Экскурсия была замечательной и насыщенной на красивые места. Понравилось все: и гора Бешбармаг, и агатовые горы, и слобода. Особенное впечатление произвели каньон
    читать дальше

    и прогулка по селу Хыналыг. В ходе поездки узнала много интересных и забавных фактов из истории страны от весёлого и позитивного гида.

  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Съездила на экскурсию «Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия». И хочу поблагодарить гида Вусала и водителя
    читать дальше

    Князь (имя). Этот великолепный тандем поднимает настроение на весь день. Ребята очень позитивные и веселые! Экскурсия прошла налегке, с шутками, рассказами о стране на одном дыхании! Спасибо ребятам за прекрасную экскурсию!

  • С
    София
    19 июля 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Севендику за интересный и подробный рассказал о истории Азербайджана, за удивительную поездку в горы в старейшее село
    читать дальше

    Ханалыг, находящее на высоте 2.200 метров над уровнем моря, потрясающие воспоминания, которые останутся в памяти на всю жизнь! Всем рекомендуем эту экскурсию!

    Большое спасибо экскурсоводу Севендику за интересный и подробный рассказал о истории Азербайджана, за удивительную поездку вБольшое спасибо экскурсоводу Севендику за интересный и подробный рассказал о истории Азербайджана, за удивительную поездку вБольшое спасибо экскурсоводу Севендику за интересный и подробный рассказал о истории Азербайджана, за удивительную поездку вБольшое спасибо экскурсоводу Севендику за интересный и подробный рассказал о истории Азербайджана, за удивительную поездку в
  • Л
    Лейла
    15 июля 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Если хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце Талышских гор❤️. Чайные плантации и
    читать дальше

    сады цитрусовых! Отведаете местную кухню🤩, дегустация азербайджанского чая🌱. Тур для тех, кто нормально переносит длительную дорогу. Но уснуть не получится, потому что, виды завораживают😍🥰. Отдельная благодарность гиду Назир-бею🙏 было очень интересно слушать и беседовать, подача информации не шаблонная. Время пролетит незаметно ❤️

    Если хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце Талышских
  • Л
    Лейла
    11 июля 2024
    Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
    Потрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. Водопад 🥰7 красавиц прекрасное место.
    читать дальше

    Туфандаг - это вообще божественное великолепие! Отдельное спасибо гиду Ашрафу. Все прошло весело, комфортно. Водитель Тунзай-бей просто профи. Безопасно на все 💯. Однозначно рекомендую всем! Азербайджан 🇦🇿 любовь навеки! ❤️ yaşa Azerbaycan!

    Потрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. ВодопадПотрясающий тур! Живописные пейзажи. Впечатлила мечеть в Шемахе, невероятная атмосфера там. Очень красивое озеро Нохур. Водопад
  • A
    Alexander
    9 июля 2024
    Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
    Латиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колорит и прекрасное настроение! Кроме потрясающе
    читать дальше

    интересной экскурсии, мы получили незабываемое впечатление от общения с Латифом - веселым, образованным, компанейским и душевным человеком. Мы посетили красивейшие места и прослушали интереснейшие рассказы. В конце комфортной поездки Латиф помог нам с покупками подарков и заказом ресторана на вечер. День пролетел очень быстро и мы ни за что не хотели отпускать Латифа - осталось ощущение, как будто мы знакомы вечность:) Огромное спасибо за прекрасный день - мы обязательно еще вернемся!

    Латиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колоритЛатиф - это отображение всего прекрасного, что можно встерить в Азербайджане - доброжелательность, щедрость, мудрость, колорит
  • И
    Иван
    28 июня 2024
    Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
    Хорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включено и не нужно ни
    читать дальше

    о чем думать: завтрак, обед, чаепитие, билет в музей и на чайную плантацию. Отдельно хочу отметить работу гида - Эмина. Веселый и отзывчивый парень, который не перегружает лишней информацией и рассказывает любопытные факты и истории. Так же хочу оценить комфортный транспорт с кондиционером и хорошую организацию по времени.

    Хорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включено

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
  2. Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
  3. Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
  4. Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
  5. Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Однодневные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 57 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Однодневные», 50 ⭐ отзывов, цены от €57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам