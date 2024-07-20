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образе жизни современных азербайджанцев. Алиса большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть у Алисы и это прибавило еще более ярких красок нашему маленькому путешествию.