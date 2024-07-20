По крышам – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Баку на русском языке, цены от €57, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вечернее свидание с Баку
Пешая
87 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечернее свидание с Баку: Пламенные башни, Девичья башня и Бакинская Венеция
Прогулка по вечернему Баку откроет вам исторические и современные уголки города, полные легенд и интересных историй
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
84 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
14%
4 отзыва
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Баку и окрестностей
Путешествие по живописным местам Азербайджана: Джума-мечеть, озеро Нохур, водопад «Семь красавиц». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
6657 за человека
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
На машине
4 часа
Индивидуальная
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Проедем по городу на авто, остановимся у главных достопримечательностей и поднимемся на смотровую
Завтра в 10:30
7 авг в 10:00
от 129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 июля 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Спасибо Алисе за очень познавательное и интересное знакомство с вечерним Баку. Вечер получился волшебным, масса интересной информации об истории, об
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    образе жизни современных азербайджанцев. Алиса большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть у Алисы и это прибавило еще более ярких красок нашему маленькому путешествию.

  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы сделали этот вечер незабываемым.
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    Алиса это потрясающий гид! Она настолько весёлый, интересный и с большим чувством юмором человек. Одним словом - зажигалка! Наша экскурсия прошла очень увлекательно. Ещё раз спасибо за такое прекрасное свидание с городом!

    Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказыБольшая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказыБольшая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказыБольшая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы
  • О
    Олеся
    15 июня 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Просто нет даже слов! Алиса - самый замечательный гид которого я когда-либо встречала! Алиса это как колонка Алиса которая знает
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    ответы на все вопросы, и все рассказывает так просто, интересно и с юмором! Когда соберусь в Баку в следующий раз, обязательно запишусь на все другие возможные экскурсии с Алисой

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечернее свидание с Баку
  2. Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
  3. Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 129 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по крышам, 91 ⭐ отзыв, цены от €57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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