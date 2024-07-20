3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечернее свидание с Баку: Пламенные башни, Девичья башня и Бакинская Венеция
Прогулка по вечернему Баку откроет вам исторические и современные уголки города, полные легенд и интересных историй
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
€84 за всё до 6 чел.
скидка
14%
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Баку и окрестностей
Путешествие по живописным местам Азербайджана: Джума-мечеть, озеро Нохур, водопад «Семь красавиц». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
66€57 за человека
4 часа
Индивидуальная
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Проедем по городу на авто, остановимся у главных достопримечательностей и поднимемся на смотровую
Завтра в 10:30
7 авг в 10:00
от €129 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 июля 2024Спасибо Алисе за очень познавательное и интересное знакомство с вечерним Баку. Вечер получился волшебным, масса интересной информации об истории, об
- ССергей2 июля 2024Большая благодарность Алисе за волшебный вечер по Баку! Классная атмосфера, прекрасные виды и интересные исторические рассказы сделали этот вечер незабываемым.
- ООлеся15 июня 2024Просто нет даже слов! Алиса - самый замечательный гид которого я когда-либо встречала! Алиса это как колонка Алиса которая знает
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По крышам»
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