3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $65 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $75 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $250 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $127 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер»
Расписание: Ежедневно, после 16:00
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города
Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды
Начало: По предварительной договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил27 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Гид очень грамотный и все подробно рассказал. Забрали из отеля и привезли в старый город, там прошли по всем достопримечательностям, после Анар посетовал несколько хороших ресторанов. Все было супер, спасибо)
- ТТатьяна26 июля 2024Большое спасибо Роману за экскурсию по Баку! Очень понравилось. Гид знающий, очень любит Баку, знает историю, с удовольствием общается, доброжелательный, идет навстречу пожеланиям туристов, всегда готов помочь и ответить на все вопросы. Следующие экскурсии обязательно с ним!!!
- ААнна25 июля 2024Прекрасная экскурсия, подходит для первого знакомства с городом. При посещении старого города вы пройдете по основным достопримечательностям и интересным локациям.
- ННаталья21 июля 2024Отличный экскурсовод, интересный рассказ. Все очень понравилось. В конце отвез во вкуснейшее кафе национальной кухни.
- ЛЛиана13 июля 2024Недавно мы побывали на обзорной экскурсии по вечернему Баку. Мы влюбились в город, окутанный сияющими небоскребами. Во время экскурсии мы также
- ДДиана10 июля 20244 -х часовая экскурсия по города Баку, включая все основные локации — очень понравилась! Экскурсовод Роман, старался дать обзорную информацию по всем всем заданным местам. Единственное было очень жарко, но это лето, и это июль))
- ННиколай8 июля 2024Отличное путешествие на целый день. Замечательный гид Анар покажет все перечисленные места. Спокойная неспешная поездка. По вашему желанию вы сможете
- ИИгорь21 июня 2024Об экскурсии ещё договорились до прилёта в Баку. Чётко и быстро отвечали на вопросы. По приезде договорились созвониться. В назначенное
- ДДарья11 июня 2024Хотелось бы поблагодарить команду за экскурсии! Вначале Анар сообщил мне всю интересующую меня информацию, а потом у меня было две
- AAlina29 мая 2024Лучше гида чем Анар вы не найдете! Мы брали 2 экскурсии, и это было очень интересно и познавательно, Анар расскажет
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Популярные экскурсии»
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- Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
- Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
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Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
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