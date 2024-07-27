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остановиться в любом месте. Купить фруктов у местных жителей, выпить чаю в прохладном кемпинге. Анар отвезёт вас в горное селение, куда не все едут. Горы там волшебной красоты. Обязательно пообедайте в селе у местного жителя. Очень рекомендуем. В горах свежий прохладный воздух. В летнюю Бакинскую жару - там просто рай. Экскурсия подходит для людей кому тяжело ходить. Везде привезут, подвезут. Ноги точно не устанут. Рассказывать об увиденном нет смысла, нужно ехать и увидеть это своими глазами. Спасибо Анару за путешествие в горы и в прошлое.