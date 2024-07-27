Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Баку на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
Пешая
На автобусе
124 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $65 за всё до 4 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы
Пешая
На автобусе
63 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $75 за всё до 2 чел.
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
37 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $250 за всё до 3 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
На автобусе
70 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от $127 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер»
Расписание: Ежедневно, после 16:00
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Баку
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города
Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды
Начало: По предварительной договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$90 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    27 июля 2024
    Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
    Очень понравилась экскурсия. Гид очень грамотный и все подробно рассказал. Забрали из отеля и привезли в старый город, там прошли по всем достопримечательностям, после Анар посетовал несколько хороших ресторанов. Все было супер, спасибо)
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Древний Баку и пылающие небоскребы
    Большое спасибо Роману за экскурсию по Баку! Очень понравилось. Гид знающий, очень любит Баку, знает историю, с удовольствием общается, доброжелательный, идет навстречу пожеланиям туристов, всегда готов помочь и ответить на все вопросы. Следующие экскурсии обязательно с ним!!!
  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
    Прекрасная экскурсия, подходит для первого знакомства с городом. При посещении старого города вы пройдете по основным достопримечательностям и интересным локациям.
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    Из самых ярких впечатлений - это мастерская керамики))) Отдельная благодарность нашему гиду Роману за интересное преподнесение информации об истории Баку, настоящий профессионал своего дела, прекрасный собеседник и оооочень доброжелательный, внимательный и интеллигентный человек!!!

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
    Отличный экскурсовод, интересный рассказ. Все очень понравилось. В конце отвез во вкуснейшее кафе национальной кухни.
  • Л
    Лиана
    13 июля 2024
    Древний Баку и пылающие небоскребы
    Недавно мы побывали на обзорной экскурсии по вечернему Баку. Мы влюбились в город, окутанный сияющими небоскребами. Во время экскурсии мы также
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    узнали много интересного об истории, архитектуре, местной культуре и быте. Экскурсовод Анар правдиво и харизматично рассказывал об истории, легендах и современной жизни местных жителей. Мы побывали в мечети, прошли возле нефтяных вышек (к тому же увидели самую первую нефтяную вышку 19 века, разработанную по новой технологии), сфотографировались на фоне пылающих башен и еще много чего. Ночной Баку оказался необыкновенным и прекрасным, и все благодаря замечательному гиду Анару. Рекомендую всем посетить данную экскурсию, чтобы увидеть столицу Азербайджана во всей красе.

  • Д
    Диана
    10 июля 2024
    Древний Баку и пылающие небоскребы
    4 -х часовая экскурсия по города Баку, включая все основные локации — очень понравилась! Экскурсовод Роман, старался дать обзорную информацию по всем всем заданным местам. Единственное было очень жарко, но это лето, и это июль))
  • Н
    Николай
    8 июля 2024
    Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
    Отличное путешествие на целый день. Замечательный гид Анар покажет все перечисленные места. Спокойная неспешная поездка. По вашему желанию вы сможете
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    остановиться в любом месте. Купить фруктов у местных жителей, выпить чаю в прохладном кемпинге. Анар отвезёт вас в горное селение, куда не все едут. Горы там волшебной красоты. Обязательно пообедайте в селе у местного жителя. Очень рекомендуем. В горах свежий прохладный воздух. В летнюю Бакинскую жару - там просто рай. Экскурсия подходит для людей кому тяжело ходить. Везде привезут, подвезут. Ноги точно не устанут. Рассказывать об увиденном нет смысла, нужно ехать и увидеть это своими глазами. Спасибо Анару за путешествие в горы и в прошлое.

  • И
    Игорь
    21 июня 2024
    Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
    Об экскурсии ещё договорились до прилёта в Баку. Чётко и быстро отвечали на вопросы. По приезде договорились созвониться. В назначенное
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    время нам позвонили: и уточнили время и адреса, где завтра забирать (2 семьи). На следующее утро погрузились в авто и поехали по маршруту нашей экскурсии -приключению. Дабы не спойлерить, подробности опустим. Но надо заметить: местами это очень весело, местами -познавательно(особенно в музее). Заур, наш Гид, прекрасный и общительный рассказчик- поделился очень многим. Ему отдельное - СПАСИБО. В общем все прошло очень хорошо, за исключением небольшого недоразумения- мы случайно оплатили бОльшую сумму. Но этот вопрос ребята быстро помогли разрешить. Остались только положительные воспоминания. Рекомендуем

  • Д
    Дарья
    11 июня 2024
    Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
    Хотелось бы поблагодарить команду за экскурсии! Вначале Анар сообщил мне всю интересующую меня информацию, а потом у меня было две
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    индивидуальных экскурсии, которые провел Роман. Огромное спасибо за приятное доброжелательное вежливое общение! Мы ездили в Гобустан, и после этой экскурсии я поняла, что хочу еще экскурсию))) И мы посетили старый город Баку. Обе экскурсии были интересными, познавательными, комфортными и нескучными! Спасибо Роману за интересные рассказы, за ответы на все вопросы, за индивидуальный подход.

  • A
    Alina
    29 мая 2024
    Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
    Лучше гида чем Анар вы не найдете! Мы брали 2 экскурсии, и это было очень интересно и познавательно, Анар расскажет
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    все до малейших подробностей, отвезет в места до которых обычный турист сам не добереться. Поможет и ответит на любой вопрос. Анар это находка для туриста!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
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  1. Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
  2. Древний Баку и пылающие небоскребы
  3. Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
  4. Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
  5. Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 299 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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