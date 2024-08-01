скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
25%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборРозовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150€113 за всё до 4 чел.
скидка
15%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Начало: Экскурсии у Вашего адреса в Баку
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каспийский берег и слияние заливов на краю Баку
Постоять в середине Каспийского моря и искупаться на одном из лучших бакинских пляжей
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 150€120 за всё до 2 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кавказский Иерусалим: из Баку - в Красную Слободу
Побывать в удивительном посёлке горских евреев и оценить красоту разноцветных гор Хызы
Начало: В вашем отеле
16 авг в 09:00
20 авг в 09:00
160€136 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 августа 2024Ездили на экскурсию с Шаином. Все очень понравилось - подробные исторические справки, много отсылок к легандам и мифам, что придавало колорит экскурсии. И вообще - приятный собеседник. А так же отличный водитель с комфортабельным автомобилем. Благодарны всей семьей 🙏
- ААлена1 августа 2024Очень благодарна Азику за эту экскурсию. Все остались очень довольны! Виды потрясающие! Комфортности передвижения - супер. А на память мы получили много классных фотографий и видео, сделанных нашим талантливым гидом! Рекомендую!
- ААртем1 августа 2024Нашим гидом был Латиф. Все очень понравилось, Латиф все отлично организовал! Виды очень красивые! Латиф рассказал много интересного, был приятен в общении, вождение было отличным! Рекомендуем
- ИИван1 августа 2024Всем привет. Был на экскурсии с гидом,Орханом. Начну с того что он меня поразил своей добротой,вниманием и осведомлённости о территории
- MMałgorzata1 августа 2024Это была просто сказочная экскурсия! Горы Хызы, гора Бешбармаг и Розовое озеро - прелесть! Советую всем посетить эти места. Гид
- ННаталья31 июля 2024Интересная экскурсия: розовое соленое озеро, разноцветные горы и гора Бешбармаг. Красиво! По ходу начала экскурсии также много нового узнали про Баку, гид коснулся и истории мест, и даже читал нам стихи)
- ААлександр28 июля 2024Были на экскурсии с гидом Орханом. И это был прекрасно, проведенный день. Интересно, очень познавательно, а какие красивые виды! Орхан
- ЕЕвгения27 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Она проходила на комфортабельном автомобиле минивэне Мерседес с водителем и экскурсоводом Садагадом. Садагад - очень приятный в общении,
- ААрина22 июля 2024Рашаду огромная благодарность от нас с мужем! Все понравилось, прекрасно провели время, посетили прекрасные места и узнали много о стране и народе. Рекомендую👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "За городом и природа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 113 до 136 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «За городом и природа», 376 ⭐ отзывов, цены от €113. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь