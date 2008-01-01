1 отзыв оставили туристы

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Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.

5
1 отзыв
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Эта поездка приведет вас к истокам «Страны огней» и познакомит с её древнейшими реликвиями.

Вы побываете в доме королей нефти и динамита.

Посетите храм огнепоклонников Атешгях, где узнаете о религии зороастрийцев, и полюбуетесь Горящей горой.

Подниметесь на высоту 22 метрового замка 12 века.

Перед вами оживет самая древняя и самобытная эпоха истории 📖 Азербайджана!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $120 за экскурсию

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Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.
Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.
Что вас ожидает.
Вокруг своего дома.
Нобели построили Villa Petrolea – городок для служащих компании, он до
наших дней не сохранился. Этим латинским названием в наши дни часто
именуют саму резиденцию, в которой с 2008 года располагается музей 🖼 семьи
Нобель – первый за пределами Швеции. В нем мы и узнаем, многие интересные факты об истории 📖 бакинских Нобелей.
Древний храм зороастрийцев и индусов – Атешгях.
Вы побываете в храме Атешгях – месте силы, где тысячи лет назад древние зороастрийцы «заковали огонь в камень». Перенесетесь во времена Манны и Мидии, когда на азербайджанских землях зарождался и процветал культ огня. Я расскажу об истории «Огненного дома», слава которого достигла далеких земель с приходом индийских торговых караванов.
Память веков.
После посещения Храма огнепоклонников наш путь продолжится в посёлок Мардакян. Здесь мы посетим замок 🏰. Я расскажу вам, кем был основан этот замок. Каждый артефакт найденный в близ этого замка является ценностью. Дедушка Видади, который является смотрителем старой Мардакянской крепости, хранит эти ценности уже не один год. Хотя правильнее сказать, что он не смотритель, а ангел-хранитель этого объекта культурного наследия Азербайджана.
Этот человек преклонных лет даст фору многим молодым в плане жизненных сил и оптимизма. Это человек с очень правильной жизненной философией и простой человеческой мудростью. Вещи, о которых он будет говорить вам могут показаться обыденными и повседневными, но не относитесь к ним слишком поверхностно. Может быть, Советский Союз уже не воссоздать, но после общения с дедушкой Видади (так я его называю). Вы вспомните или узнаете (если в силу возраста не застали), что общность, которая называлась советский народ ещё не потеряна и держится она на таких людях как этот пожилой азербайджанец, который с ходу мне назвал номер азербайджанской Псковской дивизии, которая освобождала Чехословакию.
Его интернационализм и уважение к людям не напускные и показушный, а в самом деле, его уже никто не исправит и не перекует.

Про таких как он в своё время написал Маяковский:

    Гвозди бы делать из этих людей!
    Не было крепче в мире гвоздей.
    Горящие пылающие горы-Янардаг.
    Азербайджан не зря, издревле именуют не иначе как Страна огней, и это отнюдь не ради красного словца. Недалеко от Баку расположена необычная гора, к которой обязательно приезжают туристы, посещающие столицу Азербайджана. А некоторые путешественники из Ирана и Индии едут в Азербайджан исключительно ради посещения этого места. Называется эта гора Янардаг, что в переводе означает горящая гора. Гора действительно горит, самым настоящим огнем. Суда мы и направимся с вами.
    Переливание зеркал.
    Далее наш путь, приложется по улице советского русского поэта Сергея Александровича Есенина. Да, да именно эта улица иминуемая известного русского поэта, представителя новокрестьянской поэзии и лирики. О всевышний, храни нас от бед. Ага, ты давал мне все, что я хотела. Джан ага, да буду я жертвой твоей. Спасибо тебе. Вы думаете, эти слова взяты из какого-то произведения? Нет, эти слова повторяла пожилая женщина, посетившая святыню Мир Мовсума Аги в Шувелане, обходя его могилу. Небольшой мавзолей был впервые установлен на могиле Мир Мовсума Аги в 1992 году, и там был воздвигнут великолепный и великолепный памятник. Так как комплекс расположен на кладбище, здесь практически нет машинного оборудования, и все работы выполнялись вручную. Внутреннее убранство, порожает любого посетителя который раз побывав, в этом красивом комплексе. Мы, с вами пройдем внутрь этого помещения, и вы будете очевидцами изысканного, неповторимого, единственного сооружения на всём восточном мире.
    Что входит
    • Комфортабельные автомобили. Мерседес 211 (1-4)
    • Микроавтобус Мерседес виано(8+1). Мерседес спринтер (19+1). Бутилированная вода. Гид экскурсовод.
    Что не входит
    • Питание.
    • Входные билеты.
    • Личные расходы.
    Начало
    🚩 ваш отель, апартаменты.
    Место завершения
    🏁 У вашего отеля,апартаменты.
    Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.
    Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.
    Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.
    Доисторический Азербайджан: (5в1). Экскурсия без ограничения времени.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анар Р.
    Анар Р.
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    1 отзыв оставили туристы

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