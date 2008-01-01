1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает.

Вокруг своего дома.

Нобели построили Villa Petrolea – городок для служащих компании, он до

наших дней не сохранился. Этим латинским названием в наши дни часто

именуют саму резиденцию, в которой с 2008 года располагается музей 🖼 семьи

Нобель – первый за пределами Швеции. В нем мы и узнаем, многие интересные факты об истории 📖 бакинских Нобелей.

Древний храм зороастрийцев и индусов – Атешгях.

Вы побываете в храме Атешгях – месте силы, где тысячи лет назад древние зороастрийцы «заковали огонь в камень». Перенесетесь во времена Манны и Мидии, когда на азербайджанских землях зарождался и процветал культ огня. Я расскажу об истории «Огненного дома», слава которого достигла далеких земель с приходом индийских торговых караванов.

Память веков.

После посещения Храма огнепоклонников наш путь продолжится в посёлок Мардакян. Здесь мы посетим замок 🏰. Я расскажу вам, кем был основан этот замок. Каждый артефакт найденный в близ этого замка является ценностью. Дедушка Видади, который является смотрителем старой Мардакянской крепости, хранит эти ценности уже не один год. Хотя правильнее сказать, что он не смотритель, а ангел-хранитель этого объекта культурного наследия Азербайджана.

Этот человек преклонных лет даст фору многим молодым в плане жизненных сил и оптимизма. Это человек с очень правильной жизненной философией и простой человеческой мудростью. Вещи, о которых он будет говорить вам могут показаться обыденными и повседневными, но не относитесь к ним слишком поверхностно. Может быть, Советский Союз уже не воссоздать, но после общения с дедушкой Видади (так я его называю). Вы вспомните или узнаете (если в силу возраста не застали), что общность, которая называлась советский народ ещё не потеряна и держится она на таких людях как этот пожилой азербайджанец, который с ходу мне назвал номер азербайджанской Псковской дивизии, которая освобождала Чехословакию.

Его интернационализм и уважение к людям не напускные и показушный, а в самом деле, его уже никто не исправит и не перекует.

Про таких как он в своё время написал Маяковский:

Гвозди бы делать из этих людей!

Не было крепче в мире гвоздей.

Горящие пылающие горы-Янардаг.

Азербайджан не зря, издревле именуют не иначе как Страна огней, и это отнюдь не ради красного словца. Недалеко от Баку расположена необычная гора, к которой обязательно приезжают туристы, посещающие столицу Азербайджана. А некоторые путешественники из Ирана и Индии едут в Азербайджан исключительно ради посещения этого места. Называется эта гора Янардаг, что в переводе означает горящая гора. Гора действительно горит, самым настоящим огнем. Суда мы и направимся с вами.

Переливание зеркал.

Далее наш путь, приложется по улице советского русского поэта Сергея Александровича Есенина. Да, да именно эта улица иминуемая известного русского поэта, представителя новокрестьянской поэзии и лирики. О всевышний, храни нас от бед. Ага, ты давал мне все, что я хотела. Джан ага, да буду я жертвой твоей. Спасибо тебе. Вы думаете, эти слова взяты из какого-то произведения? Нет, эти слова повторяла пожилая женщина, посетившая святыню Мир Мовсума Аги в Шувелане, обходя его могилу. Небольшой мавзолей был впервые установлен на могиле Мир Мовсума Аги в 1992 году, и там был воздвигнут великолепный и великолепный памятник. Так как комплекс расположен на кладбище, здесь практически нет машинного оборудования, и все работы выполнялись вручную. Внутреннее убранство, порожает любого посетителя который раз побывав, в этом красивом комплексе. Мы, с вами пройдем внутрь этого помещения, и вы будете очевидцами изысканного, неповторимого, единственного сооружения на всём восточном мире.