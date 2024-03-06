Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги, а затем вас ждёт поздний обед в национальном ресторане (за дополнительную плату). Далее отправимся исследовать столицу Азербайджана. Погуляем по старому городу и осмотрим дворец Ширваншахов, а также Девичью башню, ставшую символом города. Мы пройдём по местам съёмок культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66» и «Тегеран-43». Полюбуемся мечетями, караван-сараями и другими историко-архитектурными памятниками. Заглянем в мастерскую художника Али Шамси и погрузимся в мир искусства.

Затем посетим Нагорный парк. Насладимся видом на Баку и Пламенные башни с высоты птичьего полёта. Вернёмся в отель, а после направимся на ужин в ресторан «Долма», где попробуем это традиционное блюдо.