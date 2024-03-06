«Джан Азербайджан»: путешествие по Баку, Шемахе, Лагичу и Габале
Индивидуальный тур в Баку

Попробовать азербайджанское вино и пройти по местам съёмок культовых советских фильмов

Гостеприимный и величественный. Да, всё это об Азербайджане! Приглашаем вас в небольшое путешествие по знаковым локациям страны.

Погуляем по контрастному Баку и закупимся местными товарами на Зелёном рынке, полюбуемся озером Нохур и водопадом «7 красавиц», прокатимся по канатной дороге на курорте «Туфандаг» и заглянем в город ремёсел Лагич. Вас ждут винные дегустации и поездка на родину Шамаханской царицы.
«Джан Азербайджан»: путешествие по Баку, Шемахе, Лагичу и Габале
«Джан Азербайджан»: путешествие по Баку, Шемахе, Лагичу и Габале
«Джан Азербайджан»: путешествие по Баку, Шемахе, Лагичу и Габале
Ближайшие даты:
6
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

При участии вдвоём — скидка 3000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку, обзорная экскурсия

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги, а затем вас ждёт поздний обед в национальном ресторане (за дополнительную плату). Далее отправимся исследовать столицу Азербайджана. Погуляем по старому городу и осмотрим дворец Ширваншахов, а также Девичью башню, ставшую символом города. Мы пройдём по местам съёмок культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66» и «Тегеран-43». Полюбуемся мечетями, караван-сараями и другими историко-архитектурными памятниками. Заглянем в мастерскую художника Али Шамси и погрузимся в мир искусства.

Затем посетим Нагорный парк. Насладимся видом на Баку и Пламенные башни с высоты птичьего полёта. Вернёмся в отель, а после направимся на ужин в ресторан «Долма», где попробуем это традиционное блюдо.

Прибытие в Баку, обзорная экскурсияПрибытие в Баку, обзорная экскурсияПрибытие в Баку, обзорная экскурсияПрибытие в Баку, обзорная экскурсия
2 день

Шемаха, Лагич и Габала

Позавтракав, выезжаем в Шемаху. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Увидим Джума-мечеть — старейшую мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети. Первоначальное здание мечети было построено Абу-Муслимом в 743 году Заглянем на винный завод и продегустируем местные сорта. За дополнительную плату вы сможете пообедать.

После этого доберёмся до поселения Лагич — ремесленный центр Азербайджана. Это место славится производством медной посуды. Погуляем по уютным улочкам посёлка и поедем дальше.

Следующая станция — Габала. Из района,в котором расположен город открывается прекрасный вид на самую высокую точку республики, гору Базардюзю. Поужинаем в ресторане «Союгбулаг» и попробуем себет (оплачивается отдельно). Заселимся в отель, а затем у вас будет свободное время.

Шемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и Габала
3 день

Озеро Нохур, водопад "7 красавиц" и курорт "Туфандаг"

После завтрака отправляемся любоваться озером Нохур, окружённым горами и лесистыми холмами. Здесь вы почувствуете тотальное умиротворение и ощутите единение с природой.

Затем переместимся к следующей природной достопримечательности — водопаду «7 красавиц», состоящему из 7 ступеней. Снизу вы сможете увидеть только два водопада, поэтому мы поднимемся и насладимся другими пятью. Рядом работают ресторанчики, где у вас будет возможность перекусить. Обилие свежего воздуха вызывает аппетит!

Далее нас ждёт путешествие на канатной дороге горнолыжного курорта «Туфандаг». Вновь почувствуем себя птицами. Завершим экскурсионную программу этого дня дегустацией на винном заводе «Savalan Aspi Winery».

Вернёмся в Баку.

Озеро Нохур, водопад "7 красавиц" и курорт "Туфандаг"Озеро Нохур, водопад "7 красавиц" и курорт "Туфандаг"Озеро Нохур, водопад "7 красавиц" и курорт "Туфандаг"Озеро Нохур, водопад "7 красавиц" и курорт "Туфандаг"
4 день

Время шопинга

Если вы ещё не успели закупиться подарками для себя и близких, то сегодня вы точно не упустите эту возможность! После завтрака мы отправимся на Зелёный рынок или Яшыл базар. Здесь вы точно найдёте подходящие гастрономические сувениры. Фрукты, овощи, специи, чаи и национальные сладости — от обилия лакомств разбегаются глаза.

На обед заглянем в ресторан, где попробуем цыплёнка табака из тандыра. Подкрепившись, вы продолжите шопинг в столичных торговых центрах («Caspian Waterfront Mall», «Ganjlik Mall» и «Port Baku Mall»).

Трансфер в отель и свободное время.

Время шопингаВремя шопингаВремя шопингаВремя шопинга
5 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейс с вылетом после 14:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, до 14:00
Завершение: Аэропорт Баку, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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