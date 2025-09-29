Азербайджан – страна, в которой находится одна из древнейших стоянок первобытных людей – Гобустан и удивительные грязевые вулканы.
Причем, если вы прибыли в Баку, все это оказывается буквально в нескольких десятках километров от вас. Согласитесь, будет очень обидно, посетив Баку, не увидеть столь интересные места.
Описание экскурсииНаскальные изображения и музей Гобустана Наше путешествие во времена до нашей эры начнется с поездки в места, где некогда текли реки, росла бурная растительность, паслись стада животных и жили первобытные люди. Мы отправимся в Гобустан. Наш путь будет лежать мимо нефтяных вышек и платформ, которые вы не сможете увидеть на территории самого Баку. Добравшись до Гобустана, мы посетим Гобустанский музей и прогуляемся к скалам, на которых сохранились древние петроглифы – наскальные рисунки первобытных людей. Я расскажу вам про смысл и значение многих из них. Также мы обнаружим высеченную на камне надпись потерянного Римского легиона, следы которого некогда оборвались на этих скалистых землях. Кроме того, нас ожидает прогулка по красивейшим местам, между скал Гобустана. Этот пейзаж некоторые путешественники называют фантастическим и инопланетным, а некоторые ощущают себя словно в «Парке юрского периода», где из-за скал вот-вот покажутся динозавры. Грязевые вулканы Затем нас будет ожидать небольшое «сафари по бездорожью». Мы пересядем в такси и доедем до уникального природного явления – грязевых вулканов. Это целебная смесь грязи и нефти, которая взрываясь пузырями, вырывается из недр земли. Земля, словно мягкая губка, будет утопать под вашими ногами. Прогулка между этими вулканами наверняка запомнится вам на всю жизнь. На обратном пути вас будет ждать небольшой бонус. Мы сделаем остановку и посетим мечеть Биби-Эйбат. Вы услышите от меня трагическую историю этой мечети и сможете полюбоваться ее удивительной красотой. Также с площадки мечети для вас откроется вид на нефтеносную артерию города – Бибе-Эйбатскую бухту, грандиозную историю которой я вам также обязательно поведаю. Наступит обеденное время. Заедем в один из лучших рыбных ресторанов города, который находится прямо у берега моря. Этот ресторан является самым любимым у жителей моря и славится не только своей вкусной и свежайшей рыбой, но и самыми демократичными ценами, и огромной живописной территорией. К рыбе я обязательно посоветую вам лучшее из азербайджанских белых вин. Стоит оно совсем не дорого, но при этом у этого вина один из самых больших рейтингов в мире (проверено на Vivino). После сытного и вкусного обеда, я верну вас обратно в город, где у вас будет еще уйма свободного времени для очередной самостоятельной прогулки.
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наскальные рисунки Гобустана
- Губустанский музей
- Грязевые вулканы
- Мечеть Биби Эйбат
- Храм огня - Атешгях
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер, при количестве участников до 4 человек (комфортабельный кроссовер Chevrolet Captiva)
- Входные билеты
- При большом количестве участников такси до вулкана (Жигули, Нива)
- Бутилированная вода.
Что не входит в цену
- Если количество участников 4-6 человек, то дополнительно оплачивается 70 долларов за транспорт (Mercedes Vito)
- Если количество участников 7-18 человек, то дополнительно оплачивается 80 долларов за транспорт (Mercedes Sprinter)
- Обед.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
