Хыналыг - остров среди гор

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Село Хыналыг расположено на высоте 2100–2200 метров выше уровня моря и находится в окружении гор Гызыл Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг. Поэтому его называют «Островом среди гор». Холода в этой местности наступают уже ранней осенью.

Зима очень холодная и снежная — морозы достигают –30°C Село Хыналыг знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями.
Хыналыг - остров среди гор
Хыналыг - остров среди гор
Хыналыг - остров среди гор
Хыналыг - остров среди гор
Хыналыг - остров среди гор
Хыналыг - остров среди гор
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Агатовые горы
  • Город Губа
  • Лесной туннель
  • Красная слобода
  • Таинственный минарет
  • «Гранд Каньон»
  • Село Хыналыг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Знаменитое и уникальное село Хыналыг находится в труднодоступном район на юго-западе Губинского района на склоне горы Кызылкая на северном склоне Главного Кавказского хребта. Своей труднодоступностью, уникальным языком и культурой село привлекает туристов и путешественников.
  • Село Хыналыг знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль
  • Гид
  • Топливо
  • Трансфер от отеля и в отель
  • Билеты в музей
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день

Похожие туры из Баку

Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Fuad
Fuad
26 отзывов
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
Открыть места силы Азербайджана: красные скалы, розовое озеро и священную гору Бешбармаг
ваш отель
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая
от 240 за всё до 20 чел.
Агатовые горы Хызы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лия
Лия
36 отзывов
Агатовые горы Хызы
Путешествие в один из красивейших уголков Азербайджана
8 апр
9 апр
10 апр
18 апр
от 240 за всё до 10 чел.
Мистическая гора и руины замка
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Amir
Amir
1 отзыв
Мистическая гора и руины замка
Открыть тайны горы Бешбармаг и увидеть развалины 1600-летней крепости
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от 189 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ