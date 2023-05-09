Село Хыналыг расположено на высоте 2100–2200 метров выше уровня моря и находится в окружении гор Гызыл Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг. Поэтому его называют «Островом среди гор». Холода в этой местности наступают уже ранней осенью.
Зима очень холодная и снежная — морозы достигают –30°C Село Хыналыг знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями.
Зима очень холодная и снежная — морозы достигают –30°C Село Хыналыг знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями.
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Что вас ожидает:
- Агатовые горы
- Город Губа
- Лесной туннель
- Красная слобода
- Таинственный минарет
- «Гранд Каньон»
- Село Хыналыг
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Описание
Что вас ожидает:
- Знаменитое и уникальное село Хыналыг находится в труднодоступном район на юго-западе Губинского района на склоне горы Кызылкая на северном склоне Главного Кавказского хребта. Своей труднодоступностью, уникальным языком и культурой село привлекает туристов и путешественников.
- Село Хыналыг знаменито своим уникальным языком, своеобразными обычаями и традициями. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль
- Гид
- Топливо
- Трансфер от отеля и в отель
- Билеты в музей
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, если он в черте городаЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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