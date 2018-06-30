Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в Гобустане, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО
Осмотрите мечеть Биби-Эйбат, одну из самых старых в Баку
Понаблюдайте за извержениями грязевых вулканов
Посетите Музей петроглифов в Гобустане приблизительно в 70 км от Баку, чтобы взглянуть на доисторические наскальные рисунки и петроглифы.
В рамках 5-часового тура вы увидите одну из крупнейших коллекций в Гобустане, государственном историко-художественном заповеднике. Наиболее значимыми являются петроглифы, вырезанные первобытными людьми на стенах пещер и скалах. Они отражают культуру, экономику и мировоззрение древних азербайджанцев.
Затем посетите мечеть Биби-Эйбат. Здание представляет собой воссозданную версию мечети, построенной в XIII веке и разрушенной большевиками в 1936 году. Сегодня храм является духовным центром для мусульман региона.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка (новый внедорожник или минивэн Mercedes для более крупных групп)
Услуги гида
Входные билеты в музеи
Стоимость посещения достопримечательностей
Напитки
Что не входит
Питание
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Зимой дорога к грязевым вулканам может быть непроходима
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7
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–
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Alia
30 июня 2018
(ОАЭ)
Идея иметь такого гида, как Синан, который является знающим, захватывающая, так как вы узнаете больше об истории человечества. Гобустан - это место, где можно увидеть достопримечательности (всемирное наследие ЮНЕСКО). Мне нравится тур, и гид Синан сделал его одним из лучшее, как он старался изо всех сил, чтобы объяснить каждую деталь. . палец вверх
F
Fiona
26 июня 2017
(ОАЭ)
Мы не посещали мечеть, но я просто думал, что мы не заплатили за это, и поэтому не задавал вопросов. Однако мы наслаждались этим. Дорога к вулканам насыщена событиями - ухабистая и через что-то похожее на свалку, но это добавило опыта. Наш водитель был отличным, гид в Гобустане прекрасно говорил по-английски и был очень хорошо осведомлен