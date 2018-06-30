Посетите Музей петроглифов в Гобустане приблизительно в 70 км от Баку, чтобы взглянуть на доисторические наскальные рисунки и петроглифы.

В рамках 5-часового тура вы увидите одну из крупнейших коллекций в Гобустане, государственном историко-художественном заповеднике. Наиболее значимыми являются петроглифы, вырезанные первобытными людьми на стенах пещер и скалах. Они отражают культуру, экономику и мировоззрение древних азербайджанцев.

Затем посетите мечеть Биби-Эйбат. Здание представляет собой воссозданную версию мечети, построенной в XIII веке и разрушенной большевиками в 1936 году. Сегодня храм является духовным центром для мусульман региона.