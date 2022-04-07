Картины из прошлого (экскурсия в Гобустан)

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя.
Картины из прошлого (экскурсия в Гобустан)
Картины из прошлого (экскурсия в Гобустан)
Картины из прошлого (экскурсия в Гобустан)
Картины из прошлого (экскурсия в Гобустан)
Картины из прошлого (экскурсия в Гобустан)

Что вас ожидает 🤩

  • Гобустан
  • Приморский Парк
  • Азербайджанский Музей Ковра
  • Бакинский Дворец Водного спорта Aquatic Palace
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем в путешествие по «Каменному веку», во время которого мы прогуляемся по местам стоянок первобытных людей, поиграем на одном из древнейших музыкальных инструментов планеты – «Гавалдаше», увидим древние наскальные рисунки и полюбуемя красивыми панорамами.

Мы проедем через Приморский Парк (Бакинский Бульвар), Азербайджанский Музей Ковра и Бакинский Дворец Водного спорта Aquatic Palace.

Нас ждет осмотр огромной коллекции исторических экспонатов современного интерактивного музея с технологичными экспозициями, выставочные залы которого оснащены 3D панорамами и сенсорными экранами.

В музее под открытым небом мы увидим древние стоянки и петроглифы, рассказывающие о культуре, мировоззрении и традициях первобытных людей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождающий водитель. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Начало и окончание экскурсии в вашем отеле
Что не входит
  • Услуги гида. Входные билеты в Музей под открытом небом (Гобустан) — 7$ на чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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