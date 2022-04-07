Приглашаем в путешествие по «Каменному веку», во время которого мы прогуляемся по местам стоянок первобытных людей, поиграем на одном из древнейших музыкальных инструментов планеты – «Гавалдаше», увидим древние наскальные рисунки и полюбуемя красивыми панорамами.

Мы проедем через Приморский Парк (Бакинский Бульвар), Азербайджанский Музей Ковра и Бакинский Дворец Водного спорта Aquatic Palace.

Нас ждет осмотр огромной коллекции исторических экспонатов современного интерактивного музея с технологичными экспозициями, выставочные залы которого оснащены 3D панорамами и сенсорными экранами.

В музее под открытым небом мы увидим древние стоянки и петроглифы, рассказывающие о культуре, мировоззрении и традициях первобытных людей.