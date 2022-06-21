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Шахдаг — скорость, экстрим, «нарданча» и нереальные виды с горных вершин

Конечно же, Азербайджан, в первую очередь, это красивейшая нетронутая природа, чистейший горный воздух и яркая самобытная культура с огромным разнообразием традиций. Туристический комплекс Шахдаг станет приятным сюрпризом для любителей спорта. Горные лыжи, сноуборд, альпинизм, квадроциклы, конные прогулки, разнообразные конкурсы — многообразие развлечений удовлетворит каждого отдыхающего. А местные повара с радостью угостят Вас национальными блюдами, в том числе, и знаменитым видом плова под названием «нарданча». Что немаловажно, курорт работает круглый год! Царь-гора является не только одной из самых высоких гор в стране, но и самым большим национальным парком Кавказа. Поэтому зимой смело отправляйтесь покорять горные вершины, а летом — наслаждайтесь невероятными красотами во время велосипедных прогулок.

Место, где со скальных стен ниспадают величественные потоки

Древнее поселение Лаза находится неподалеку от комплекса «Шахдаг». Данное селение нашло свое пристанище на высоте 1300 (м н. у. м.) в горной котловине. Здесь просто волшебные ландшафты, чарующие своим величием и исходящей энергией. Особого внимания заслуживают водопады, вырывающиеся со скал со стремительной силой. Удивительно, что зимой здесь проводят соревнование по скалолазанию, когда потоки падают в зимний сон.

Дом-музей М. Ю Лермонтова, как отрывок из жизни русского поэта

Дом-музей Лермонтова, пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей не только Гусар, но и всего Азербайджана. В нелегкие годы жизни этот город стал пристанищем для известного русского поэта, что, несомненно, отразилось и в его творчестве. Вы узнаете, какие события пережил здесь Лермонтов, с кем из известных людей подружился, и что предшествовало созданию известного произведения «Ашик-кериб».

Гробница шейха Джунейда — главный талисман селения Хазра

Гробницу шейха Джунейда невозможно обойти мимо. Конечно же, она вызывает интерес своей постройкой, составляющими и интерьером. Спокойное величие, которое обволакивает все квадратное здание, создает умиротворительную атмосферу. Однако, не это самое главное. Гробница шейха Джунейда — это часть истории всей страны. Она была построена шахом Тахмасибом в честь шейха Джунейда как погребальная мечеть. И во время экскурсии мы с Вами разберемся, кто же такой шейх Джунейда и какую роль он сыграл в жизни целого народа.

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