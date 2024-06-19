Приглашаю вас отправиться в автомобильное путешествие по Апшерону. Вы познакомитесь с его культурным и историческим разнообразием, оцените природные достопримечательности, узнаете о важной роли данной местности в мировой торговле. А на примере города Сумгаит изучите развитие окрестностей полуострова.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм огнепоклонников Атешгях

Построенный на древних местах выхода природных огней, когда-то он восхищал местных огнепоклонников, а затем многих знаменитостей: Менделеева, Верещагина, Дюма-отца и других известных личностей. Вы узнаете, почему эта достопримечательность и в наши дни входит в список самых популярных туристических маршрутов.

Огненный холм Янардаг

В этом месте вы поймёте, почему Азербайджан известен как «страна огней» и почему здесь процветала религия зороастрийцев. Гид расскажет, как в период первого нефтяного бума строили нефтяные вышки и почему «горящая гора» сохранила своё естественное пламя.

Город Сумгаит

Возникший из маленькой рыбацкой деревеньки, на маршруте Великого шёлкового пути, он удивляет своей индивидуальностью и контрастами, простирающимися у современной набережной. Гуляя по местному променаду, вы проследите развитие инфраструктуры, сделаете памятные фотографии у берега моря и познакомитесь с легендами о возникновении города.

Организационные детали

Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Kia Pride

Экскурсия предусматривает непродолжительные пешеходные прогулки, не забудьте про удобную обувь

Курс вашей местной валюты к манату может отличаться от указанного в описании

Дополнительные расходы