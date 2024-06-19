Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Приглашаю вас отправиться в автомобильное путешествие по Апшерону.
Вы познакомитесь с его культурным и историческим разнообразием, оцените природные достопримечательности, узнаете о важной роли данной местности в мировой торговле. А на примере города Сумгаит изучите развитие окрестностей полуострова.
Построенный на древних местах выхода природных огней, когда-то он восхищал местных огнепоклонников, а затем многих знаменитостей: Менделеева, Верещагина, Дюма-отца и других известных личностей. Вы узнаете, почему эта достопримечательность и в наши дни входит в список самых популярных туристических маршрутов.
Огненный холм Янардаг
В этом месте вы поймёте, почему Азербайджан известен как «страна огней» и почему здесь процветала религия зороастрийцев. Гид расскажет, как в период первого нефтяного бума строили нефтяные вышки и почему «горящая гора» сохранила своё естественное пламя.
Город Сумгаит
Возникший из маленькой рыбацкой деревеньки, на маршруте Великого шёлкового пути, он удивляет своей индивидуальностью и контрастами, простирающимися у современной набережной. Гуляя по местному променаду, вы проследите развитие инфраструктуры, сделаете памятные фотографии у берега моря и познакомитесь с легендами о возникновении города.
Организационные детали
Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Kia Pride
Экскурсия предусматривает непродолжительные пешеходные прогулки, не забудьте про удобную обувь
Курс вашей местной валюты к манату может отличаться от указанного в описании
Дополнительные расходы
Комбинированный билет в храм огнепоклонников и горящий холм — 15 манатов (~9€)/чел.
Обед или лёгкий перекус в местном ресторане (оплачивается по меню, от 15€)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 591 туриста
Приветствую, Друзья. Меня зовут Наиля — коренная бакинка, организатор индивидуальных туров, официально зарегистрированный гид Ассоциации Туристических Гидов Азербайджана. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих гостей, понимаю, какое читать дальше
везение родиться в стране, где природа и предки всё сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Азербайджаном. Экскурсии устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после с гораздо большим интересом путешествовали по стране самостоятельно. До скорой встречи!