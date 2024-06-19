Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит

Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Приглашаю вас отправиться в автомобильное путешествие по Апшерону.

Вы познакомитесь с его культурным и историческим разнообразием, оцените природные достопримечательности, узнаете о важной роли данной местности в мировой торговле. А на примере города Сумгаит изучите развитие окрестностей полуострова.
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм огнепоклонников Атешгях

Построенный на древних местах выхода природных огней, когда-то он восхищал местных огнепоклонников, а затем многих знаменитостей: Менделеева, Верещагина, Дюма-отца и других известных личностей. Вы узнаете, почему эта достопримечательность и в наши дни входит в список самых популярных туристических маршрутов.

Огненный холм Янардаг

В этом месте вы поймёте, почему Азербайджан известен как «страна огней» и почему здесь процветала религия зороастрийцев. Гид расскажет, как в период первого нефтяного бума строили нефтяные вышки и почему «горящая гора» сохранила своё естественное пламя.

Город Сумгаит

Возникший из маленькой рыбацкой деревеньки, на маршруте Великого шёлкового пути, он удивляет своей индивидуальностью и контрастами, простирающимися у современной набережной. Гуляя по местному променаду, вы проследите развитие инфраструктуры, сделаете памятные фотографии у берега моря и познакомитесь с легендами о возникновении города.

Организационные детали

  • Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Kia Pride
  • Экскурсия предусматривает непродолжительные пешеходные прогулки, не забудьте про удобную обувь
  • Курс вашей местной валюты к манату может отличаться от указанного в описании

Дополнительные расходы

  • Комбинированный билет в храм огнепоклонников и горящий холм — 15 манатов (~9€)/чел.
  • Обед или лёгкий перекус в местном ресторане (оплачивается по меню, от 15€)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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