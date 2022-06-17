Что вас ожидает:

Данный тур выбирают те, кому важно поддерживать свой организм в тонусе и хорошем состоянии, кто жалуется на плохое самочувствие, боли в разных частях тела, кожные проблемы и недуги, которые в течение долгого времени невозможно побороть никакими иными средствами. Это место для тех, кто знает цену выражению «здоровый дух в здоровом теле». Поехали поправлять свое здоровье!

Покупаемся в нафталановой ванне и родимся заново

В город Нафталан с оздоровительной целью приезжают люди разных возрастов со всего мира. Ведь благодаря нафтеновым углеродам нафталановой нефти характерны многие целительные свойства — болеутоляющие, противовоспалительные, антиаллергические, сосудорасширяющие, репродуктивные и прочие. На сегодняшний день на здешних курортах излечиваются от более 70 самых разных недугов, среди которых артрит, ревматизм, проблемы нервной и костно-мышечной системы, кожные заболевания, воспалительные процессы и прочее. Обычно, лечение проходит через применение ванн, а также целебного обмазывания и длится примерно до 20 дней в зависимости от вида и уровня заболевания. Эта чудодейственная «кровь Земли» возвращала здоровье даже, казалось бы, безнадежно больным людям.

Красивый и комфортный отдых с эффективным исцелением

Сегодня мы отправляемся с вами в потрясающий медицинский центр, где всё, начиная с самых мелочей при заселении и заканчивая выездом, сделано для максимально комфортного проживания и изысканного спокойного или активного отдыха между оздоровительными процедурами. Современный отель со всех сторон окружают сосны и платаны. Здесь есть, чем заняться взрослым и детям. Приятные прогулки по ухоженным дорожкам, занятие спортом на открытом воздухе, разнообразные развлечения на любой вкус — здесь все создано для того, чтобы благотворительно поспособствовать наилучшему результату выздоровления.

Увлекательное знакомство с городом

Конечно же, самая интересная достопримечательность Нафталана — это нафталанская лечебная нефть. Однако не думайте, что вам придется скучать в уютном городке. Шумных дискотек здесь нет, да они и не уместны в этом спокойном раю, где тишина и покой являются составными лечения. Тем не менее, Вы сможете посетить краеведческий музей, чтобы познакомиться с историей становления Нафталана в качестве курорта, полюбоваться национальными азербайджанскими костюмами и посмотреть, каким же образом целебная нефть добывалась в древние времена. Экспонаты необычного Музея костылей по истине уникальны. А еще, они не только вселяют надежду на оздоровление, но и являются прямым доказательством успешного исцеления. Здесь можно прогуляться по старинному Красному мосту — национальном достоянии Азербайджана.

Важная информация: