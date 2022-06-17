Нефтяное золото Нафталана

«Жидкое золото» (имеется в виду, целебная нефть) стали применять

«Жидкое золото» (имеется в виду, целебная нефть) стали применять в лечебных целях в 1870-х годах. И сегодня — это эффективный способ одержать победу над многими расстройствами организма.

Во время этого тура мы узнаем, что же такое нафталан, какими свойствами он обладает, какие болезни лечит, поборем тревожащие dас недомогания, а некоторые гости курорта, возможно, навсегда оставят свои костыли в местном своеобразном музее.
Нефтяное золото Нафталана
Нефтяное золото Нафталана
Нефтяное золото Нафталана
Нефтяное золото Нафталана
Нефтяное золото Нафталана
Нефтяное золото Нафталана

Что вас ожидает 🤩

  • Chinar Hotel Spa
  • Краеведческий музей
  • Музея костылей
  • Живописная природа Нафталана

Что вас ожидает:

Данный тур выбирают те, кому важно поддерживать свой организм в тонусе и хорошем состоянии, кто жалуется на плохое самочувствие, боли в разных частях тела, кожные проблемы и недуги, которые в течение долгого времени невозможно побороть никакими иными средствами. Это место для тех, кто знает цену выражению «здоровый дух в здоровом теле». Поехали поправлять свое здоровье!

Покупаемся в нафталановой ванне и родимся заново

В город Нафталан с оздоровительной целью приезжают люди разных возрастов со всего мира. Ведь благодаря нафтеновым углеродам нафталановой нефти характерны многие целительные свойства — болеутоляющие, противовоспалительные, антиаллергические, сосудорасширяющие, репродуктивные и прочие. На сегодняшний день на здешних курортах излечиваются от более 70 самых разных недугов, среди которых артрит, ревматизм, проблемы нервной и костно-мышечной системы, кожные заболевания, воспалительные процессы и прочее. Обычно, лечение проходит через применение ванн, а также целебного обмазывания и длится примерно до 20 дней в зависимости от вида и уровня заболевания. Эта чудодейственная «кровь Земли» возвращала здоровье даже, казалось бы, безнадежно больным людям.
Красивый и комфортный отдых с эффективным исцелением
Сегодня мы отправляемся с вами в потрясающий медицинский центр, где всё, начиная с самых мелочей при заселении и заканчивая выездом, сделано для максимально комфортного проживания и изысканного спокойного или активного отдыха между оздоровительными процедурами. Современный отель со всех сторон окружают сосны и платаны. Здесь есть, чем заняться взрослым и детям. Приятные прогулки по ухоженным дорожкам, занятие спортом на открытом воздухе, разнообразные развлечения на любой вкус — здесь все создано для того, чтобы благотворительно поспособствовать наилучшему результату выздоровления.

Увлекательное знакомство с городом

Конечно же, самая интересная достопримечательность Нафталана — это нафталанская лечебная нефть. Однако не думайте, что вам придется скучать в уютном городке. Шумных дискотек здесь нет, да они и не уместны в этом спокойном раю, где тишина и покой являются составными лечения. Тем не менее, Вы сможете посетить краеведческий музей, чтобы познакомиться с историей становления Нафталана в качестве курорта, полюбоваться национальными азербайджанскими костюмами и посмотреть, каким же образом целебная нефть добывалась в древние времена. Экспонаты необычного Музея костылей по истине уникальны. А еще, они не только вселяют надежду на оздоровление, но и являются прямым доказательством успешного исцеления. Здесь можно прогуляться по старинному Красному мосту — национальном достоянии Азербайджана.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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