Обширный тур по Баку

Узнайте историю того как шахи строили целый город

Узнайте историю того как шахи строили целый город, укрепляли его крепостными стенами и создавали все удобства для местных жителей. Посмотрите как менялись стереотипы в социальной, культурной и архитектурной жизни нашего Баку.
Обширный тур по Баку
Обширный тур по Баку
Обширный тур по Баку
Обширный тур по Баку
Обширный тур по Баку
Обширный тур по Баку
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Старый Город (улица Черт побери, Цигель-цигель ай лю-лю, Девичья башня, Караван- сараи, Восточные бани)
  • Дома нефтяных миллионеров конца XIX начало XX века
  • Центр Гейдара Алиева
  • Смотровая площадь
  • Мечеть XIII века (Биби- Эйбят)
  • Центральный продовольственный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • В Бакинской сказке очень много героев.
  • Мы узнаем историю того как шахи строили целый город, укрепляли его крепостными стенами и создавали все удобства для местных жителей. К примеру, строились Бани, где мальчики выбирали для себя будущих жен. Вот как раз мы узнаем как этот процесс происходил. Строились заведения, которые раньше, да и сейчас называются Чайхана, где в любое время суток обсуждались глобальные и социальные вопросы. Именно в подобном Чайхана с Есениным случается интересное событие. Город строили специально с неровными улицами, чтобы это приостанавливало захват города и быть может для того, чтобы один из главных героев известного фильма Бриллиантовая рука очень долго по ним блуждал.
  • Этот город охраняла Башня, которую называли Девичьей. Башня, которая таит в себе очень много легенд. Создавались условия и для купцов, которые прибывали в город, чтобы торговать своими товарами. Именно для них строились Караван-сараи. Но главными героями нашей сказки будут бакинские нефтяные миллионеры мусульмане, за средства которых обустраивалась вне крепостная часть нашего любимого города, строились дома в разных европейских стилях и улучшалось дороги. Мы увидим как менялись стереотипы в социальной, культурной и архитектурной жизни нашего города. А то, что они делали для своих любимых жен, это уже романтическая часть нашей сегодняшней сказки. Завершается рассказ на нашей Смотровой площади, с панорамным видом на город.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день с 10:00- 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Питание (средний чек на питание 500-1000 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Для удобства гостей, мы забираем из отеля
Завершение: Для удобства гостей, мы оставляем в отель после экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00- 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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