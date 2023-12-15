От Каспийского моря до высоких гор Кавказа
В многодневном туре я покажу вам самые интересные достопримечательности, расскажу о древней истории, культуре, традициях своей родины — Азербайджана.
Мы отправимся в путешествие от Каспийского моря до высоких гор Кавказа и охватим маршрут Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки.
Вас ждут: экскурсия по столице и живописнейшим окраинам Баку, чудесная природа, богатое историческое наследие и вкусная кухня.
Мы отправимся в путешествие от Каспийского моря до высоких гор Кавказа и охватим маршрут Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки.
Вас ждут: экскурсия по столице и живописнейшим окраинам Баку, чудесная природа, богатое историческое наследие и вкусная кухня.
Ближайшие даты:
15
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16
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17
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Что вас ожидает:
- Старый и Новый город Баку
- Заповедник Гобустан
- Гейзеры грязевых вулканов
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина
- Храм огня Атешгях
- Янардаг (горящая гора)
- Шемахинская Джума-мечеть (VIII век)
- Винный завод Мейсари
- Ремесленный центр Лагич
- Горное озеро Нохур
- Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря)
- Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне
- Старинный город Шеки
- Водопад Хал-хал
- Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО)
- Караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо — шекинский пити
- Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) — «мать» Албанских церквей
Описание
Программа экскурсии: В 1-й день путешествия мы узнаем тайны Старого и Нового Баку на обзорной экскурсии по улочкам столицы, где вы сполна ощутите дух старины и современности этого прекрасного города, узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по набережной и посетим памятник Муслиму Магомаеву. А еще побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов. На 2-й день поедем на юг, в заповедник Гобустан, погуляем у грязевых вулканов, посетим мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, проездом обратим внимание на целый лес нефтяных вышек. Пообедаем у моря в рыбном ресторане, в сезон можно искупаться в Каспийском море. 3-й день нашего тура посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева, тайнам Апшеронского полуострова, а также посетим Восточный рынок, где я покажу вам как нужно торговаться. В 4-й день поедем вглубь страны с ночевкой, чтобы полюбоваться первозданной природой и горными пейзажами, увидеть озеро Нохур и водопад Хал-хал, где сможем порыбачить. Выясним, какая история скрывается в южной части Большого Кавказа на маршруте Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки. Ночевка в Шеки. Знаковые локации этого направления:
- Шемахинская Джума-мечеть (VIII век);
- Винный завод Мейсари;
- Ремесленный центр Лагич;
- Горное озеро Нохур;
- Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря);
- Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне;
- Старинный город Шеки;
- Водопад Хал-хал;
- Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО), караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо — шекинский пити;
- Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) — «мать» Албанских церквей. На 5-й день возвращаемся в Баку.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание (от 10 $ на человека)
- Входные билеты в музеи (30 $ на человека)
- Проживание в отеле (от 30 $ номер для двоих)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с туристомЗавершение: Старый город Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одевайте одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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