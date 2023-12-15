От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане

Индивидуальный тур в Баку

От Каспийского моря до высоких гор Кавказа

В многодневном туре я покажу вам самые интересные достопримечательности, расскажу о древней истории, культуре, традициях своей родины — Азербайджана.

Мы отправимся в путешествие от Каспийского моря до высоких гор Кавказа и охватим маршрут Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки.

Вас ждут: экскурсия по столице и живописнейшим окраинам Баку, чудесная природа, богатое историческое наследие и вкусная кухня.
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
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18
дек
19
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20
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21
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый и Новый город Баку
  • Заповедник Гобустан
  • Гейзеры грязевых вулканов
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Первая нефтяная скважина
  • Храм огня Атешгях
  • Янардаг (горящая гора)
  • Шемахинская Джума-мечеть (VIII век)
  • Винный завод Мейсари
  • Ремесленный центр Лагич
  • Горное озеро Нохур
  • Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря)
  • Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне
  • Старинный город Шеки
  • Водопад Хал-хал
  • Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО)
  • Караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо — шекинский пити
  • Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) — «мать» Албанских церквей

Описание

Программа экскурсии: В 1-й день путешествия мы узнаем тайны Старого и Нового Баку на обзорной экскурсии по улочкам столицы, где вы сполна ощутите дух старины и современности этого прекрасного города, узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по набережной и посетим памятник Муслиму Магомаеву. А еще побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов. На 2-й день поедем на юг, в заповедник Гобустан, погуляем у грязевых вулканов, посетим мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, проездом обратим внимание на целый лес нефтяных вышек. Пообедаем у моря в рыбном ресторане, в сезон можно искупаться в Каспийском море. 3-й день нашего тура посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева, тайнам Апшеронского полуострова, а также посетим Восточный рынок, где я покажу вам как нужно торговаться. В 4-й день поедем вглубь страны с ночевкой, чтобы полюбоваться первозданной природой и горными пейзажами, увидеть озеро Нохур и водопад Хал-хал, где сможем порыбачить. Выясним, какая история скрывается в южной части Большого Кавказа на маршруте Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки. Ночевка в Шеки. Знаковые локации этого направления:
  • Шемахинская Джума-мечеть (VIII век);
  • Винный завод Мейсари;
  • Ремесленный центр Лагич;
  • Горное озеро Нохур;
  • Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря);
  • Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне;
  • Старинный город Шеки;
  • Водопад Хал-хал;
  • Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО), караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо — шекинский пити;
  • Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) — «мать» Албанских церквей. На 5-й день возвращаемся в Баку.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (от 10 $ на человека)
  • Входные билеты в музеи (30 $ на человека)
  • Проживание в отеле (от 30 $ номер для двоих)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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