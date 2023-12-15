Шемахинская Джума-мечеть (VIII век);

Винный завод Мейсари;

Ремесленный центр Лагич;

Горное озеро Нохур;

Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря);

Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне;

Старинный город Шеки;

Водопад Хал-хал;

Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО), караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо — шекинский пити;

Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) — «мать» Албанских церквей. На 5-й день возвращаемся в Баку.

Программа экскурсии: В 1-й день путешествия мы узнаем тайны Старого и Нового Баку на обзорной экскурсии по улочкам столицы, где вы сполна ощутите дух старины и современности этого прекрасного города, узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по набережной и посетим памятник Муслиму Магомаеву. А еще побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов. На 2-й день поедем на юг, в заповедник Гобустан, погуляем у грязевых вулканов, посетим мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, проездом обратим внимание на целый лес нефтяных вышек. Пообедаем у моря в рыбном ресторане, в сезон можно искупаться в Каспийском море. 3-й день нашего тура посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева, тайнам Апшеронского полуострова, а также посетим Восточный рынок, где я покажу вам как нужно торговаться. В 4-й день поедем вглубь страны с ночевкой, чтобы полюбоваться первозданной природой и горными пейзажами, увидеть озеро Нохур и водопад Хал-хал, где сможем порыбачить. Выясним, какая история скрывается в южной части Большого Кавказа на маршруте Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки. Ночевка в Шеки. Знаковые локации этого направления: