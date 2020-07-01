Эльнур проводит ещё 3 экскурсии

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  3. От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов

Познакомиться с главными историческими и природными достопримечательностями в окрестностях Баку

Эльнур
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Эльнур – ваш гид
В поездке по знаковым местам Апшеронского полуострова вы осмотрите стоянки первобытных племен и расшифруете древнюю наскальную живопись; услышите историю 📖 мечети Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда, и побываете в местах культа огнепоклонников.

А также навестите мир грязевых вулканов и увидите одно из восьми розовых озер мира.
66 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов

Что вас ожидает

Гобустанский заповедник
Путешествие начнется с обширного историко-художественного комплекса, расположенного в 70 км от Баку. Вы познакомитесь с главными мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, осмотрите древние стоянки и курганные захоронения, пройдете по следам древнего человека и узнаете, какие сведения удалось установить о первобытных племенах Апшеронского полуострова.

Мир грязевых вулканов
В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты. И самые известные вы увидите в окрестностях Гобустана. Поговорим о происхождении этого природного явления и его связи с нефтегазовыми месторождениями. А пейзажи извергающихся вулканов на время перенесут вас будто в иную реальность.

Обед у моря и посещение мечети Биби-Эйбат
На берегу Каспийского моря, в приятном прибрежном ресторанчике для вас приготовят ароматный обед из блюд национальной кухни. А затем вы отправитесь к знаковой святыне мусульманского мира — в соборную мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты, в поселке Шихово. Вы узнаете об одноименной мечети 13 века, на руинах которой построили новое сооружение, и услышите о прямых потомках Мухаммеда, захороненных здесь.

По следам зороастризма
На окраине селения Сураханы вы осмотрите храм огня Атешгях. Узнаете о периодах, когда это место почиталось зороастрийцами, индуистами и сикхами. Увидите неугасимые огни — горящие выходы естественного газа. И поближе познакомитесь с базовыми принципами и традициями зороастризма. А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.

В завершение вы побываете на озере Масазыр, одном из восьми соленых розовых озер мира. Откроете секрет его необычного цвета и сможете сделать сказочные снимки.

Организационные детали

Дополнительных расходов в программе не предусмотрено.

От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Эльнур
Эльнур
Коротко о себе: мне 28 лет, выпускник Института Туризма по специальности «Этнограф». Связал жизнь с туризмом, как поступил в ВУЗ. Как профессиональный гид очень часто встречаю гостей из иностранных стран, и следующим счастливчиком, открывшим для себя колоритный Баку, можете оказаться именно ВЫ)
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