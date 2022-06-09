Ежедневно в 10:00

Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка

Узнать больше об этом интереснейшем селе, а так же отведать

Узнать больше об этом интереснейшем селе, а так же отведать и купить местных домашних вин, настоек и водок вы можете в ходе нашего тура.

Мифов и легенд, овеявших почти 170-летнюю летопись знаменитого села, хватило бы на несколько городов.
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка

Что вас ожидает:

Тамбовские вольнодумцы в Ивановке

Обычное село» — это не про Ивановку. Только подумайте, откуда могла деревня с таким названием взяться на землях Азербайджана, среди Кавказских гор? Почему на удел её жителей выпало так много гонений и переселений? Чем они провинились перед властью и природой? Что помогло им не просто выжить, но и создать уникальную культуру, аналогов которой нет нигде? Кто сейчас живёт в Ивановке (Исмаиллы) и почему туристы так любят эти места?
А началось всё с того, что несколько семей (а семьи тогда были по 15-20 человек) отступились от православия и объединились в сообщество, смысл названия которой не разгадан по сей день. Молоканство, молокане, прыгуны. Сами себя они называли духами. Но почему в историю расколов они вошли как молокане?

Духовные корни переселенцев

Прямое толкование — от слова «молоко», оно было главной пищей в молоканских селениях во время поста. Есть и другая легенда. Когда царю сообщили о массовой гибели крестьян, сосланных на Кавказ – «Люди канут», он ответил: «Мало канут, раз закон преступили!» — так и повелось звать их молоканами. Ну а третья версия – представление самих русских в Азербайджане. Примкнувшие к ним считали, что вера их чиста, как молоко. В какой из версий истина? Выбирайте ту, которая больше нравится вам, потому что точного ответа нет.
Бесспорно лишь, что среди всех отступников и богоборцев у молокан — одни из самых крепких духовных корней, что, конечно, повлияло на уклад жизни переселенцев и то, что они сумели выжить и создать такое славное село в Азербайджане, как Ивановка. Почему такое название? В честь отца-основателя села Ивана Першина, под руководством которого первые одиннадцать семей переселенцев приехали в Азербайджан.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Дегустация алкоголя строго 18+;

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Обед
  • Дегустация
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Личные расходы
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Экскурсия длится около 10 часов
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Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Дегустация алкоголя строго 18+
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