Ежедневно в 10:00

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Тамбовские вольнодумцы в Ивановке

Обычное село» — это не про Ивановку. Только подумайте, откуда могла деревня с таким названием взяться на землях Азербайджана, среди Кавказских гор? Почему на удел её жителей выпало так много гонений и переселений? Чем они провинились перед властью и природой? Что помогло им не просто выжить, но и создать уникальную культуру, аналогов которой нет нигде? Кто сейчас живёт в Ивановке (Исмаиллы) и почему туристы так любят эти места?

А началось всё с того, что несколько семей (а семьи тогда были по 15-20 человек) отступились от православия и объединились в сообщество, смысл названия которой не разгадан по сей день. Молоканство, молокане, прыгуны. Сами себя они называли духами. Но почему в историю расколов они вошли как молокане?

Духовные корни переселенцев

Прямое толкование — от слова «молоко», оно было главной пищей в молоканских селениях во время поста. Есть и другая легенда. Когда царю сообщили о массовой гибели крестьян, сосланных на Кавказ – «Люди канут», он ответил: «Мало канут, раз закон преступили!» — так и повелось звать их молоканами. Ну а третья версия – представление самих русских в Азербайджане. Примкнувшие к ним считали, что вера их чиста, как молоко. В какой из версий истина? Выбирайте ту, которая больше нравится вам, потому что точного ответа нет.

Бесспорно лишь, что среди всех отступников и богоборцев у молокан — одни из самых крепких духовных корней, что, конечно, повлияло на уклад жизни переселенцев и то, что они сумели выжить и создать такое славное село в Азербайджане, как Ивановка. Почему такое название? В честь отца-основателя села Ивана Першина, под руководством которого первые одиннадцать семей переселенцев приехали в Азербайджан.

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