Кто не читал в детстве сказок Пушкина? Пришло время отправиться на родину волшебной царицы-чаровницы из сказки о Золотом петушке, которая погубила и царя, и мудреца, а сама «пропала, будто вовсе не бывало».

Шемаха – древний город 🏙️, который пережил множество драматических событий и перипетий. Камни Шемахи помнят землетрясения, вражеские набеги, пожары и страшные сражения. Время шло, город встречал все новые испытания, и каждый раз, словно птица-феникс, восставал из пепла.

Сегодня Шемаха, как и сотни лет назад – оживленное и людное место, крупный административный центр страны. Древние артефакты здесь органично вписываются в урбанистический пейзаж, а романтичные легенды мирно сосуществуют с последними городскими новостями.

Для кого эта экскурсия?

В Шемаху стоит поехать каждому, кто любит необычные места, овеянные старинными легендами. Вы увидите средневековую крепость, крупнейшую мечеть Азербайджана, прогуляетесь 👣 по узким улочкам и увезете с собой на память прекрасные воспоминания, а также, если захотите – пару бутылок местного вина и великолепный шемаханский ковер.

Древние стены Гюлистана

Экскурсия начинается с осмотра главного центра притяжения старинного города – неприступной средневековой крепости Гюлистан. Когда-то именно ее мощные и неприступные стены скрывали дворец Ширваншахов, принимая на себя удары многочисленных врагов династии.

До сих пор крепостные стены поражают воображение своим величием, а ее внутреннее устройство – рациональностью и практичностью древние архитекторы и стратеги предусмотрели даже потайной ход на случай непредвиденных обстоятельств.

Усыпальница Семь куполов и блистательная Джума-мечеть

После прогулки по крепости стоит отдать должное другим интересным достопримечательностям Шемахи. Прямо у подножия Гюлистана расположена усыпальница Ширваншахов – мавзолей Семь куполов (названный так по числу захороненных правителей).

И, конечно, стоит увидеть и запечатлеть на фото одну из самых больших, блистательных и древних мечетей Азербайджана – Джума-мечеть (ориентировочно относится к восьмому веку). Она разделена на три отдельных зала, в каждом из которых есть собственных вход и михраб.

Прекрасным завершением путешествия станет осмотр старинных руин близ крепости и посещение сувенирных лавок. Местные жители – искусные мастера, виртуозы ковроткачества и виноделия. Попробуйте пьянящее шемаханское вино 🍷 и обязательно купите что-нибудь на память об этом волшебном месте.