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Шемаха: город из сказок Пушкина

Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Шемаха: город из сказок Пушкина
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Шемаха: город из сказок Пушкина
Шемаха: город из сказок Пушкина

Что вы увидите

  • Город Шемаха
  • Реки, горы, перевалы, леса, уютные кафе в лесу
  • аутентичная еда
  • Джума-Мечеть
  • Усыпальница Семь куполов
  • Мавзолей Дири Баба
  • Крепость Гюлистан
Кто не читал в детстве сказок Пушкина? Пришло время отправиться на родину волшебной царицы-чаровницы из сказки о Золотом петушке, которая погубила и царя, и мудреца, а сама «пропала, будто вовсе не бывало».
Шемаха – древний город 🏙️, который пережил множество драматических событий и перипетий. Камни Шемахи помнят землетрясения, вражеские набеги, пожары и страшные сражения. Время шло, город встречал все новые испытания, и каждый раз, словно птица-феникс, восставал из пепла.
Сегодня Шемаха, как и сотни лет назад – оживленное и людное место, крупный административный центр страны. Древние артефакты здесь органично вписываются в урбанистический пейзаж, а романтичные легенды мирно сосуществуют с последними городскими новостями.
Для кого эта экскурсия?
В Шемаху стоит поехать каждому, кто любит необычные места, овеянные старинными легендами. Вы увидите средневековую крепость, крупнейшую мечеть Азербайджана, прогуляетесь 👣 по узким улочкам и увезете с собой на память прекрасные воспоминания, а также, если захотите – пару бутылок местного вина и великолепный шемаханский ковер.
Древние стены Гюлистана
Экскурсия начинается с осмотра главного центра притяжения старинного города – неприступной средневековой крепости Гюлистан. Когда-то именно ее мощные и неприступные стены скрывали дворец Ширваншахов, принимая на себя удары многочисленных врагов династии.
До сих пор крепостные стены поражают воображение своим величием, а ее внутреннее устройство – рациональностью и практичностью древние архитекторы и стратеги предусмотрели даже потайной ход на случай непредвиденных обстоятельств.
Усыпальница Семь куполов и блистательная Джума-мечеть
После прогулки по крепости стоит отдать должное другим интересным достопримечательностям Шемахи. Прямо у подножия Гюлистана расположена усыпальница Ширваншахов – мавзолей Семь куполов (названный так по числу захороненных правителей).
И, конечно, стоит увидеть и запечатлеть на фото одну из самых больших, блистательных и древних мечетей Азербайджана – Джума-мечеть (ориентировочно относится к восьмому веку). Она разделена на три отдельных зала, в каждом из которых есть собственных вход и михраб.
Прекрасным завершением путешествия станет осмотр старинных руин близ крепости и посещение сувенирных лавок. Местные жители – искусные мастера, виртуозы ковроткачества и виноделия. Попробуйте пьянящее шемаханское вино 🍷 и обязательно купите что-нибудь на память об этом волшебном месте.
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Станция метро Ичери Шехер
Место завершения
🏁 Ваш отель
Шемаха: город из сказок Пушкина
Шемаха: город из сказок Пушкина
Шемаха: город из сказок Пушкина
Шемаха: город из сказок Пушкина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лия М.
Лия М.
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