Ленкорань — живописный город на берегу Каспия, известный потрясающей природой и прекрасными людьми.
Мы покажем вам его главные достопримечательности: горное озеро Ханбулан, чайные плантации, дворец хана и многое другое.
А ещё у вас будет свободное время, чтобы искупаться в море и отдохнуть на пляже с целебным чёрным песком.
Мы покажем вам его главные достопримечательности: горное озеро Ханбулан, чайные плантации, дворец хана и многое другое.
А ещё у вас будет свободное время, чтобы искупаться в море и отдохнуть на пляже с целебным чёрным песком.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Оцените гигантский памятник самовару
- Погуляете вдоль озера Ханбулан и увидите «железное дерево»
- Посетите цитрусовые сады и чайные плантации
- Отдохнёте на пляже Каспийского моря с целебным чёрным песком
- Посмотрите на Дворец любви и услышите историю его создания
- Побываете на огненном источнике Янар Булаг, давшем начало целой религии
- Заглянете в тюрьму, где отбывал наказание Сталин
Мы поделимся интересными историями, связанными с этими местами.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость: Mercedes Vito, Mercedes Viano или Toyota Hiace
- Дополнительные расходы: обед — 25 манат (по желанию), цитрусовые плантации — 7 манат (оплачивается в случае отказа от обеда), чайные плантации — 3 маната
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полад — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте! Мы команда гидов, раскрывающая путешественникам яркий и колоритный Азербайджан. Каждый из нас — настоящий знаток местных традиций, истории и культурных особенностей. Доверьте нам свой отдых — и он станет незабываемым.Задать вопрос
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