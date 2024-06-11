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Ленкорань — живописный город на берегу Каспия, известный потрясающей природой и прекрасными людьми.



Мы покажем вам его главные достопримечательности: горное озеро Ханбулан, чайные плантации, дворец хана и многое другое.



А ещё у вас будет свободное время, чтобы искупаться в море и отдохнуть на пляже с целебным чёрным песком.