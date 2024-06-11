Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку

Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Ленкорань — живописный город на берегу Каспия, известный потрясающей природой и прекрасными людьми.

Мы покажем вам его главные достопримечательности: горное озеро Ханбулан, чайные плантации, дворец хана и многое другое.

А ещё у вас будет свободное время, чтобы искупаться в море и отдохнуть на пляже с целебным чёрным песком.
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1 день вы:

  • Оцените гигантский памятник самовару
  • Погуляете вдоль озера Ханбулан и увидите «железное дерево»
  • Посетите цитрусовые сады и чайные плантации
  • Отдохнёте на пляже Каспийского моря с целебным чёрным песком
  • Посмотрите на Дворец любви и услышите историю его создания
  • Побываете на огненном источнике Янар Булаг, давшем начало целой религии
  • Заглянете в тюрьму, где отбывал наказание Сталин

Мы поделимся интересными историями, связанными с этими местами.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость: Mercedes Vito, Mercedes Viano или Toyota Hiace
  • Дополнительные расходы: обед — 25 манат (по желанию), цитрусовые плантации — 7 манат (оплачивается в случае отказа от обеда), чайные плантации — 3 маната
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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