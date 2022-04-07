Гянджа - древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет
Гянджа — древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет. В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы.
Многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах., Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана.
Многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах., Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана.
Что вас ожидает 🤩
- Мечеть Имам-Заде
- Мавзолей Низами Гянджеви
- Ханский парк
- Бутылочный дом
- Озеро Марал
- Мечеть шаха Аббаса
- Турецкая баня Чокек
- Немецкая лютеранская церковь
- Мавзолей Джавад хана
- Музей истории
- Алесандро-невская церковь
- Голубое озеро
Анар — ваш гид в Баку
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Вас ожидает:
День первый:
- Мавзолей Азербайджанского народного поэта Низами Гянджеви.
- Гянджа – родной край известного поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, внёсшего огромную лепту в мировую литературу. Неудивительно, что именно на его родине стоит его Мавзолей, который стал своеобразным местом паломничества поэтов со всего света.
- Ансамбль Шейха-Бахауддина.
- Главными достопримечательностями Гянджи является её исторический центр с ансамблем Шейха Бахауддина – историко-архитектурным комплексом, включающим Джума-мечеть, Караван-сарай и Чёкяк-хамам, построенные Шейхом Бахауддина - зодчим и астрономом.
- Мечеть шаха Аббаса.
- Джума-мечеть (также известна как Мечеть шах Аббаса), построенная в 1606 году, украшена двумя минаретами и позволяет точно узнавать наступление полудня – ровно в 12 тень с западной стены мечети исчезает. Это указывало на время полуденного намаза.
- Мавзолей Имам-заде.
- Мавзолей Имамзаде приблизительно в семи километрах от Гянджи – одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Находящаяся здесь мечеть (также известная как Гёй-мавзолей, Гёй-мечеть или Гёй-имам) была возведена в несколько этапов, начиная с XIV века, вокруг гробницы одного из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира. В дальнейшем гробница стала мавзолеем, а затем – целым комплексом.
- Чёкек-хамам
- Чёкяк-хамам – это баня с двумя залами, где когда-то проводил время шах Аббас. С 2002 постройка охраняется ЮНЕСКО.
- Бутылочный дом.
- Бутылочный дом – одна из наиболее современных достопримечательностей города. Архитектор Ибрагим Джафаров декорировал свой дом 50 тыс. стеклянных бутылок, чем хотел увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Под карнизом находится портрет основателя.
- Русская церковь (19 века)
- Русская церковь – этот храм появился в конце 19 века. Из сохранившихся икон здесь можно увидеть икону Александра Невского и икону Святой Марии Магдалины. Церковь работает, и в выходные и праздники в ней проходят службы.
- Ханский сад
- Парк Хан багы (Xan Bagi) или Ханский сад – это довольно большой облагороженный зелёный оазис в южной части Гянджи.
- Мавзолей Низами Гянджеви.
- Мавзолей Низами Гянджеви (Nizami məqbərəsi) — был построен в 1991 году при подъезде с юго-западной стороны к городу Гянджа на предполагаемом месте захоронения поэта Низами. Считается, что он жил и умер в этом месте. Мавзолей построили на месте двух более древних мавзолеев.
- После мы остаемся в заранее забронированном отеле или апартаментах.
День второй:
- Озеро Гёйгёль
- Это настоящий водный шедевр природы и оно на самом деле является одним из красивейших озер мира. Гёйгёль — одно из горных. Горы, поросшие могучими лесами, как ладонями, охватили хрустально-голубую чашу Гей-гель. Если карабкаться по живописным нагромождениям скал, обходя угол голубого озера, вытянувшегося вглубь на несколько километров, можно выбраться на подъем с чистым буковым лесом и зарослями калины, бересклета и шиповника.
- К вечеру мы возвращаемся и отправимся в обратный путь в Баку.
- Внимание! Для данного тура предоставляется комфортный транспорт (Мерседес минивэн 8+1).
- Бронь отеля или апартаментов оплачивается отдельно.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-Экскурсовод.
- Комфортабельные автомобили.
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Питание.
- Личные расходы.
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи у вашего отеля или апартаментовЗавершение: У вашего отеля
- Когда и сколько длится
- Когда: Все дни.Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Все дни.
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