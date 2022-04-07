Тур в Гянджа - город сокровищ

Гянджа - древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет

Индивидуальная
Гянджа — древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет. В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы.

Многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах., Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана.
Тур в Гянджа - город сокровищ
Тур в Гянджа - город сокровищ
Тур в Гянджа - город сокровищ
Тур в Гянджа - город сокровищ
Тур в Гянджа - город сокровищ

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть Имам-Заде
  • Мавзолей Низами Гянджеви
  • Ханский парк
  • Бутылочный дом
  • Озеро Марал
  • Мечеть шаха Аббаса
  • Турецкая баня Чокек
  • Немецкая лютеранская церковь
  • Мавзолей Джавад хана
  • Музей истории
  • Алесандро-невская церковь
  • Голубое озеро

Вас ожидает:

    День первый:

    • Мавзолей Азербайджанского народного поэта Низами Гянджеви.
    • Гянджа – родной край известного поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, внёсшего огромную лепту в мировую литературу. Неудивительно, что именно на его родине стоит его Мавзолей, который стал своеобразным местом паломничества поэтов со всего света.
    • Ансамбль Шейха-Бахауддина.
    • Главными достопримечательностями Гянджи является её исторический центр с ансамблем Шейха Бахауддина – историко-архитектурным комплексом, включающим Джума-мечеть, Караван-сарай и Чёкяк-хамам, построенные Шейхом Бахауддина - зодчим и астрономом.
    • Мечеть шаха Аббаса.
    • Джума-мечеть (также известна как Мечеть шах Аббаса), построенная в 1606 году, украшена двумя минаретами и позволяет точно узнавать наступление полудня – ровно в 12 тень с западной стены мечети исчезает. Это указывало на время полуденного намаза.
    • Мавзолей Имам-заде.
    • Мавзолей Имамзаде приблизительно в семи километрах от Гянджи – одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Находящаяся здесь мечеть (также известная как Гёй-мавзолей, Гёй-мечеть или Гёй-имам) была возведена в несколько этапов, начиная с XIV века, вокруг гробницы одного из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира. В дальнейшем гробница стала мавзолеем, а затем – целым комплексом.
    • Чёкек-хамам
    • Чёкяк-хамам – это баня с двумя залами, где когда-то проводил время шах Аббас. С 2002 постройка охраняется ЮНЕСКО.
    • Бутылочный дом.
    • Бутылочный дом – одна из наиболее современных достопримечательностей города. Архитектор Ибрагим Джафаров декорировал свой дом 50 тыс. стеклянных бутылок, чем хотел увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Под карнизом находится портрет основателя.
    • Русская церковь (19 века)
    • Русская церковь – этот храм появился в конце 19 века. Из сохранившихся икон здесь можно увидеть икону Александра Невского и икону Святой Марии Магдалины. Церковь работает, и в выходные и праздники в ней проходят службы.
    • Ханский сад
    • Парк Хан багы (Xan Bagi) или Ханский сад – это довольно большой облагороженный зелёный оазис в южной части Гянджи.
    • Мавзолей Низами Гянджеви.
    • Мавзолей Низами Гянджеви (Nizami məqbərəsi) — был построен в 1991 году при подъезде с юго-западной стороны к городу Гянджа на предполагаемом месте захоронения поэта Низами. Считается, что он жил и умер в этом месте. Мавзолей построили на месте двух более древних мавзолеев.
    • После мы остаемся в заранее забронированном отеле или апартаментах.

    День второй:

    • Озеро Гёйгёль
    • Это настоящий водный шедевр природы и оно на самом деле является одним из красивейших озер мира. Гёйгёль — одно из горных. Горы, поросшие могучими лесами, как ладонями, охватили хрустально-голубую чашу Гей-гель. Если карабкаться по живописным нагромождениям скал, обходя угол голубого озера, вытянувшегося вглубь на несколько километров, можно выбраться на подъем с чистым буковым лесом и зарослями калины, бересклета и шиповника.
    • К вечеру мы возвращаемся и отправимся в обратный путь в Баку.
    • Внимание! Для данного тура предоставляется комфортный транспорт (Мерседес минивэн 8+1).
    • Бронь отеля или апартаментов оплачивается отдельно.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Гид-Экскурсовод.
    • Комфортабельные автомобили.
    • Бутилированная вода
    Что не входит
    • Питание.
    • Личные расходы.
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Место встречи у вашего отеля или апартаментов
    Завершение: У вашего отеля
    Когда и сколько длится
    Когда: Все дни.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Все дни.

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