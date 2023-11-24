Баку — город ветров, как его называли в древности. Он растянут на Апшеронском полуострове и открыт всем ветрам. В этом 3-дневном туре мы познакомимся с Баку и его окраинами.
Вы услышите древнюю историю, легенды, мифы, попробуете интересные, уникальные, неповторимые по вкусу блюда национальной кухни, увидите здешний Марс, храм огня и горящую гору.
Вы услышите древнюю историю, легенды, мифы, попробуете интересные, уникальные, неповторимые по вкусу блюда национальной кухни, увидите здешний Марс, храм огня и горящую гору.
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Что вас ожидает:
- Старый город Баку
- Новый Баку
- Гобустан
- Гейзеры грязевых вулканов
- Мечеть на скале
- Атешгях
- Янардаг
- Розовое озеро Масазыр
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина в мире
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Баку
Первый день тура мы посвятим знакомству с Баку. Город состоит из двух частей — Внутреннего города и Внешнего. Внутренний город называют Старым городом. В нем до наших дней сохранились древние архитектурные здания — Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Крепостная стена, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Старый город в советскую эпоху был кинодромом советских фильмов, где снимались фрагменты из фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43», «Доктор Айболит». Эти места являются культовыми, и мы их тоже посетим. После пешей прогулки по Старому городу познакомимся с Внешним городом, выйдя из Крепостных стен. Поднимемся на высокую точку — Нагорный парк, где увидим город с высоты птичьего полета. Посетим мемориалы, посвященные героям Азербайджанского народа. Покатаемся на фуникулере, погуляем на набережной, поплывем на местных гондолах по Бакинской Венеции. Покатаемся по архитектурным улицам Баку, поближе увидим Париж Кавказа — так город Баку называли в XIX веке. Расскажу об истории дворцов нефтяных королей — азербайджанцев, которые весь свой вклад внесли на стройку Внешнего города. После нашей ознакомительной экскурсии по Баку мы посетим национальный ресторан, где попробуем вкусные блюда со знаменитыми винами Азербайджана. После незабываемых впечатлений я отвезу вас по адресу проживания.
Музеи древности и Марс
Во второй день нашего тура мы поедем в южную часть Баку — знакомиться с заповедником Гобустан, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гобустан — древняя стоянка человека. Здесь жили люди, и свой образ жизни они изобразили на стенах пещер. В заповеднике мы посетим два музея:
- интерактивный, построенный в 2011 году, где познакомимся с историей заповедника, • после поднимемся в горы в музей под открытым небом, где увидим наскальные рисунки в пещерах, которые сохранились до наших дней с периода верхнего палеолита до средневековья. Также поедем на гейзеры грязевых вулканов, где построили лечебницу. В мире есть около 800 грязевых вулканов и из них более 350 находятся на территории Азербайджана. Эти гейзеры грязевых вулканов можно назвать Азербайджанским Марсом. По возвращении в Баку посетим одну из знаменитых мечетей Исламского мира Биби-Эйбат, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда. Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, построенная в XIII веке, является местом для местных, а также иностранных паломников. Каждый год его посещают 10 тысяч людей, чтобы загадать желания. Мы с вами тоже можем посетить усыпальницу, помолиться Всевышнему, загадать желания. После такого интересного и насыщенного дня, проголодавшиеся, мы пообедаем у моря в рыбном ресторане, где будем пробовать каспийскую рыбу с белым азербайджанским вином или с черным азербайджанским чаем.
- Храм огня и горящая гора.
Третий день нашего тура мы посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева и тайнам Апшеронского полуострова. Культурный центр Гейдара Алиева построен в 2007-2012 годах, в нем находится музей, посвященный национальному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Мы увидим:
- выставку ретро-машин, принадлежащих Федерации Автомобилей Азербайджана, одна из самых дорогих коллекций мира;
- выставку Мини-Азербайджан, Жемчужины Азербайджана, Ковровую выставку, Кукольную выставку. На Апшеронском полуострове по сей день горит земля. Из недр на поверхность почвы вырывается природный газ, сопровождающийся огнем. Уже больше 3000 лет горит огонь. Посетим это место, которое местные называют Янардаг — горящая гора, одно из чудес нашей планеты. Атешгях — храм огня, так сейчас называют это святое место. Строительство храма началось в 1713 году индусами на основе старого храма, построенного во II тысячелетии до нашей эры. В наши дни храм действует как музей. После незабываемого дня мы поедем на торжественный ужин в национальный ресторан с живой музыкой.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Удобный транспорт
- Услуги гида
- Встреча в аэропорту
- Трансфер в аэропорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты в музей — 25$ с человека, для детей до 12 лет бесплатно
- Питание — средний чек от 10 до 20$
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Связь с гидом +994552556154 телеграмм
- Ватсап
- Вайбер звоните и пишите
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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