Знакомство с Баку

Первый день тура мы посвятим знакомству с Баку. Город состоит из двух частей — Внутреннего города и Внешнего. Внутренний город называют Старым городом. В нем до наших дней сохранились древние архитектурные здания — Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Крепостная стена, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Старый город в советскую эпоху был кинодромом советских фильмов, где снимались фрагменты из фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43», «Доктор Айболит». Эти места являются культовыми, и мы их тоже посетим. После пешей прогулки по Старому городу познакомимся с Внешним городом, выйдя из Крепостных стен. Поднимемся на высокую точку — Нагорный парк, где увидим город с высоты птичьего полета. Посетим мемориалы, посвященные героям Азербайджанского народа. Покатаемся на фуникулере, погуляем на набережной, поплывем на местных гондолах по Бакинской Венеции. Покатаемся по архитектурным улицам Баку, поближе увидим Париж Кавказа — так город Баку называли в XIX веке. Расскажу об истории дворцов нефтяных королей — азербайджанцев, которые весь свой вклад внесли на стройку Внешнего города. После нашей ознакомительной экскурсии по Баку мы посетим национальный ресторан, где попробуем вкусные блюда со знаменитыми винами Азербайджана. После незабываемых впечатлений я отвезу вас по адресу проживания.

Музеи древности и Марс

Во второй день нашего тура мы поедем в южную часть Баку — знакомиться с заповедником Гобустан, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гобустан — древняя стоянка человека. Здесь жили люди, и свой образ жизни они изобразили на стенах пещер. В заповеднике мы посетим два музея:

интерактивный, построенный в 2011 году, где познакомимся с историей заповедника, • после поднимемся в горы в музей под открытым небом, где увидим наскальные рисунки в пещерах, которые сохранились до наших дней с периода верхнего палеолита до средневековья. Также поедем на гейзеры грязевых вулканов, где построили лечебницу. В мире есть около 800 грязевых вулканов и из них более 350 находятся на территории Азербайджана. Эти гейзеры грязевых вулканов можно назвать Азербайджанским Марсом. По возвращении в Баку посетим одну из знаменитых мечетей Исламского мира Биби-Эйбат, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда. Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, построенная в XIII веке, является местом для местных, а также иностранных паломников. Каждый год его посещают 10 тысяч людей, чтобы загадать желания. Мы с вами тоже можем посетить усыпальницу, помолиться Всевышнему, загадать желания. После такого интересного и насыщенного дня, проголодавшиеся, мы пообедаем у моря в рыбном ресторане, где будем пробовать каспийскую рыбу с белым азербайджанским вином или с черным азербайджанским чаем.

Храм огня и горящая гора.

Третий день нашего тура мы посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева и тайнам Апшеронского полуострова. Культурный центр Гейдара Алиева построен в 2007-2012 годах, в нем находится музей, посвященный национальному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Мы увидим: