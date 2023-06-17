Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка

Интересные места Баку: индивидуальная экскурсия на автомобиле

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас на обзорно-познавательную экскурсию. Мы будем путешествовать на комфортабельных автомобилях.

Во время тура мы сделаем короткие остановки, чтобы вы поближе познакомились с основными достопримечательностями. После обзорной автоэкскурсии мы прогуляемся пешком по историческому центру — Старому городу.
Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка
Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка
Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка
Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка
Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка
Весь Баку за несколько часов: обзорная прогулка
Ближайшие даты:
17
июн
18
июн
19
июн
20
июн
21
июн
22
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Культурный центр им. Г. Алиева
  • Бакинская набережная
  • Музей Ковра (проездом)
  • Смотровая площадка города
  • Самая первая в мире нефтяная скважина 1846г
  • Реально-действующие нефтяные качалки
  • Исторический центр города (пешеходная)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Приглашаю вас на обзорно-познавательную экскурсию. Мы будем путешествовать на комфортабельных автомобилях.
Во время тура мы сделаем короткие остановки, чтобы вы поближе познакомились с основными достопримечательностями. После обзорной автоэкскурсии мы прогуляемся пешком по историческому центру — Старому городу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от отеля,
  • автотранспортные расходы,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Автотранспортные расходы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Исторический центр Баку (Старый город)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 74 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
На автобусе
Обзорные
Старый город
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