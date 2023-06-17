Интересные места Баку: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Приглашаю вас на обзорно-познавательную экскурсию. Мы будем путешествовать на комфортабельных автомобилях.
Во время тура мы сделаем короткие остановки, чтобы вы поближе познакомились с основными достопримечательностями. После обзорной автоэкскурсии мы прогуляемся пешком по историческому центру — Старому городу.
Во время тура мы сделаем короткие остановки, чтобы вы поближе познакомились с основными достопримечательностями. После обзорной автоэкскурсии мы прогуляемся пешком по историческому центру — Старому городу.
Ближайшие даты:
17
июн
июн
18
июн
июн
19
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Культурный центр им. Г. Алиева
- Бакинская набережная
- Музей Ковра (проездом)
- Смотровая площадка города
- Самая первая в мире нефтяная скважина 1846г
- Реально-действующие нефтяные качалки
- Исторический центр города (пешеходная)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Приглашаю вас на обзорно-познавательную экскурсию. Мы будем путешествовать на комфортабельных автомобилях.
Во время тура мы сделаем короткие остановки, чтобы вы поближе познакомились с основными достопримечательностями. После обзорной автоэкскурсии мы прогуляемся пешком по историческому центру — Старому городу.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от отеля,
- автотранспортные расходы,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля
- Автотранспортные расходы
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: Исторический центр Баку (Старый город)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 74 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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