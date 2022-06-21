Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана

Однажды, кто-то из отдыхающих в Огузском районе на севере Азербайджана увидел

Однажды, кто-то из отдыхающих в Огузском районе на севере Азербайджана увидел в этой местности частичку Швейцарии. Но не стоит обманываться единым мнением. Природа Азербайджана — уникальна. Ей присущ свой дерзкий характер и мягкая добрая душа.

Это целая вселенная из нетронутых девственных пейзажей, мощных и чистых водопадов, величественных, строгих гор в соединении с великим народом, который тщательно бережет свои традиции. Поехали познавать удивительный уголок Азербайджана, где Вас ожидает много сюрпризов!
Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана
Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана
Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана
Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана
Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана
Водопад Хал-Хал - частичка Швейцарии на севере Азербайджана

Что вас ожидает 🤩

  • Изобилие потрясающих ландшафтов, нереальных пейзажей и множество природных достопримечательностей
  • Рыбалка у водопада Хал-Хал с гарантированным уловом
  • Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса
  • Албанские храмы — неразгаданные секреты старинных построек
  • Панорама гор Большого Кавказа — живая, яркая картина без лишних предисловий

Что вас ожидает:

Удивительный уголок покоя и тишины, где время не имеет власти
Водопад Хал-Хал спрятался высоко над уровнем моря в глубине вековых лесов. Это идеальное место для тех, кто хочет укрыться от городской суеты, остаться наедине с природой, насладиться чистым воздухом и послушать журчание водных потоков, имея возможность при этом пользоваться всеми благами цивилизации. Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса — вот она, волшебная сказка Азербайджана. А еще, абсолютно каждый может порыбачить в этой умиротворительной атмосфере, и с пойманной форели профессиональные кухари приготовят сочную рыбку на гриле, которая прекрасно сочетается со вкуснейшим наршерабом и местным домашним вином.
Албанские храмы — неразгаданные секреты старинных построек
Албанские храмы Огузского района (а здесь их размещено 7) по сегодняшний день остаются одной из интереснейших достопримечательностей Азербайджана. К сожалению, ничто не может совладать со временем, и многие постройки понемногу разрушаются. Поэтому поспешите приехать сюда, поспешите притронуться к истории и разобраться в перипетиях религиозного мира. Мы попробуем разгадать роль этих построек в жизни целого народа и всего христианского мира, а также их предназначение несколько столетий назад и сегодня. И, конечно же, узнаем, почему же их все-таки называют «албанскими».
Горы Большого Кавказа — живая, яркая картина без лишних предисловий
О горах Большого Кавказа можно говорить часами без остановок. О его чистом бескрайнем небе, которое бережно окутывает своими белоснежными облаками острые шипы горных вершин. О потрясающих закатах, ловко умеющих гипнотизировать взгляд розовыми просторами над засыпающими скалами. О прозрачных целебных ручейках, безвозмездно омывающих подножия горного хребта. Вы не просто узнаете, почему горы называются «Большим Кавказом», чем они знамениты и какова их роль, о богатствах дремучих лесов и их тайнах, которые скрываются под листьями кавказского дуба и восточного бука. Мы «душевно поговорим» о них и навсегда влюбимся в эти потрясающие «живые картины».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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