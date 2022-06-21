Что вас ожидает:

Удивительный уголок покоя и тишины, где время не имеет власти

Водопад Хал-Хал спрятался высоко над уровнем моря в глубине вековых лесов. Это идеальное место для тех, кто хочет укрыться от городской суеты, остаться наедине с природой, насладиться чистым воздухом и послушать журчание водных потоков, имея возможность при этом пользоваться всеми благами цивилизации. Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса — вот она, волшебная сказка Азербайджана. А еще, абсолютно каждый может порыбачить в этой умиротворительной атмосфере, и с пойманной форели профессиональные кухари приготовят сочную рыбку на гриле, которая прекрасно сочетается со вкуснейшим наршерабом и местным домашним вином.

Албанские храмы — неразгаданные секреты старинных построек

Албанские храмы Огузского района (а здесь их размещено 7) по сегодняшний день остаются одной из интереснейших достопримечательностей Азербайджана. К сожалению, ничто не может совладать со временем, и многие постройки понемногу разрушаются. Поэтому поспешите приехать сюда, поспешите притронуться к истории и разобраться в перипетиях религиозного мира. Мы попробуем разгадать роль этих построек в жизни целого народа и всего христианского мира, а также их предназначение несколько столетий назад и сегодня. И, конечно же, узнаем, почему же их все-таки называют «албанскими».

Горы Большого Кавказа — живая, яркая картина без лишних предисловий

О горах Большого Кавказа можно говорить часами без остановок. О его чистом бескрайнем небе, которое бережно окутывает своими белоснежными облаками острые шипы горных вершин. О потрясающих закатах, ловко умеющих гипнотизировать взгляд розовыми просторами над засыпающими скалами. О прозрачных целебных ручейках, безвозмездно омывающих подножия горного хребта. Вы не просто узнаете, почему горы называются «Большим Кавказом», чем они знамениты и какова их роль, о богатствах дремучих лесов и их тайнах, которые скрываются под листьями кавказского дуба и восточного бука. Мы «душевно поговорим» о них и навсегда влюбимся в эти потрясающие «живые картины».

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