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Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.
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