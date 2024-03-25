2 дня
Расписание: По договоренности с туристом
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
2 дня
Двухдневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
$470 за всё до 2 чел.
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ККарина25 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
- ТТаня10 мая 2023Рекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности.
- ММихаил12 марта 2023Огромное спасибо Орхану за прекрасно организованную экскурсию в Шеки, древний и современный город. Мы прекрасно провели эти два дня, узнали
- 331113kn23 июня 2022Экскурсия была на высоте! Все очень понравилось! Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По пригородам»
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