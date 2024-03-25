По пригородам – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «По пригородам» в Баку на русском языке, цены от $360. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2 отзыва
2 дня
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Двухдневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2 отзыва
2 дня
Двухдневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
$470 за всё до 2 чел.
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • К
    Карина
    25 марта 2024
    Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
    Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
  • Т
    Таня
    10 мая 2023
    Двухдневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
    Рекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности.
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    Мы проехали почти половину страны, самые запоминающиеся для меня точки: Церковь в селе Киш, Мингечаур, Гёйгёль. Салех окружает жизнелюбием и добрыми эмоциями, отвечает за безопасность и удобство. После таких приключений было сложно остановиться и мы продолжили совместное путешествие еще пару дней - в Гобустан и по Старому городу.

  • М
    Михаил
    12 марта 2023
    Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
    Огромное спасибо Орхану за прекрасно организованную экскурсию в Шеки, древний и современный город. Мы прекрасно провели эти два дня, узнали
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    много интересного об истории и культуре Азербайджана, увидели, как сильно меняется ландшафт и природные условия на нашем небольшом отрезке пути. Мы увидели много интересных исторических мест: мавзолей Дири-Баба, Джумма-мечеть, ханский дворец в Шеки и еще много интересного. Очень рекомендую эту экскурсию с отличным гидом!

  • 3
    31113kn
    23 июня 2022
    Двухдневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
    Экскурсия была на высоте! Все очень понравилось! Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он
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    ходячая энциклопедия!) И САЛЕХ НЕ ПРОСТО гид, ОН НАШ ДРУГ!!! Когда позаботятся не только о разнообразной, интересной, не сухой экскурсии, но и о безопасности и комфорте! Мы посещали действительно только достойные места! А не лишь бы посмотреть «я там был». Это очень важно! Останавливались с ночёвкой в Азербайджанской семье и благодаря этому познакомились с прекрасными людьми, которые улучшили впечатления от экскурсии. Самое красивое чаепитие в моей жизни устроил Салех! Благодарим тебя, Салех!)

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По пригородам»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
  2. Двухдневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
  3. Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Мавзолей Дири Баба
  6. Джума-Мечеть
  7. Старый город
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Нагорный парк
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "По пригородам" можно забронировать 3 тура от 360 до 1 999. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по пригородам, 4 ⭐ отзыва, цены от $360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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