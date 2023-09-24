скидка
10%
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
8900080 100₽ за человека
скидка
10%
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
1090$981 за всё до 2 чел.
скидка
5%
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 авг в 10:00
24 авг в 10:00
310$295 за человека
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$648 за всё до 2 чел.
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$226 за человека
5 дней
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
12 авг в 08:00
15 авг в 08:00
36 233₽ за человека
скидка
5%
8 дней
Краски Закавказья: тур по главным достопримечательностям Азербайджана и Грузии с участием в Ртвели
Насладиться грузинским вином, погулять по «городу огней» и собрать виноград в Кахетии
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
7 сен в 10:00
21 сен в 10:00
710$675 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
- Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
- История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
- Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
- Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
- Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Все" можно забронировать 7 авторских туров от 226 до 80 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «Все», 1 ⭐ отзыв, цены от 226₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь