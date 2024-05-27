За городом и природа – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» в Баку на русском языке, цены от €468, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
На машине
5 отзывов
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
скидка
10%
3 отзыва
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
На машине
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы
  • И
    Ирина
    25 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
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    части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.

  • А
    Анна
    7 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  2. Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
  3. Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Девичья башня
  4. Мавзолей Дири Баба
  5. Апшерон
  6. Старый город
  7. Джума-Мечеть
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Хызы
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 468 до 1 480 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «За городом и природа», 8 ⭐ отзывов, цены от €468. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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