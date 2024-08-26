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что бы успеть посмотреть максимальное количество достопримечательностей. Учитывая наши пожелания больше посмотреть природу и два озера вместо одного - мы спланировали маршрут и увидели прекраснейшее озеро Maralgöl, которое стоило всего этого маршрута. Отдельное спасибо за комфортное аккуратное вождение по серпантинам и место для обеда с прекрасным видом и бюджетными ценами на местную кухню. Вечером Гошгар вернул нас на вокзал и проводил! Самостоятельно мы бы не успели бы осмотреть город и красоты этого региона, 100% рекомендуем гида!