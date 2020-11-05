Как добраться до Манамы на самолёте
В Манаме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bahrain International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Манамы
- Бахрейн BAHBahrain International Airport
Самые дешёвые билеты в Манаму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|9 903
|8ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|10 422
|1ч 15м
|05.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|11 096
|9ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|11 353
|3ч 55м
|20.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|12 182
|4ч 35м
|30.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|12 298
|10ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|13 140
|18ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|13 719
|1ч 35м
|22.01.2021
|из 🇮🇳Коямпуттура
|13 783
|13ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|13 971
|27ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|14 044
|19ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|14 660
|2ч 25м
|26.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|14 722
|1ч 10м
|20.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|14 766
|10ч 30м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|15 276
|27ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|15 967
|21ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇮🇳Кочина
|15 968
|5ч 5м
|01.01.2021
|из 🇮🇳Кожикоде
|15 972
|4ч 20м
|01.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|16 317
|20ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|16 679
|33ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|17 337
|24ч 20м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 519
|26ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|17 735
|16ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|17 987
|31ч 25м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇶🇦Дохи
|18 136
|20ч 45м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|18 417
|9ч 25м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|18 540
|12ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|18 604
|13ч 55м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|18 606
|13ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|18 695
|29ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|19 687
|22ч 10м (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇵🇰Исламабада
|19 764
|3ч 25м
|29.01.2021
|из 🇵🇰Сиялкот
|20 285
|18ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇵🇰Карачей
|20 300
|5ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|20 439
|13ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|20 868
|28ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|20 869
|25ч 10м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇵🇰Пешавара
|21 306
|24ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|21 508
|18ч 55м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|21 508
|4ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|21 690
|29ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|21 831
|17ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|22 413
|7ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|23 017
|15ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|23 450
|9ч 25м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇧🇩Дакки
|24 505
|43ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|24 875
|33ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|24 978
|13ч 10м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|25 182
|19ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|25 395
|14ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|25 541
|13ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|25 666
|26ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇰Мултана
|26 557
|25ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|26 637
|20ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|28 061
|24ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из Скопье
|28 164
|21ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|28 266
|13ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|28 432
|10ч 10м
|28.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|28 512
|44ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|28 885
|32ч 49м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Варанаси
|29 862
|30ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|31 801
|25ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇳🇵Катманду
|32 506
|23ч 50м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|33 227
|39ч 30м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇨🇦Калгари
|35 293
|43ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|35 368
|33ч 19м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|38 210
|25ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|39 560
|39ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из Сеула
|46 089
|51ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|47 208
|26ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|47 216
|51ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|47 472
|35ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|48 832
|21ч 20м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇨🇦Оттавы
|49 271
|25ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|50 813
|41ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|53 762
|28ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇩Читтагонга
|54 449
|21ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|59 748
|41ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Детройт
|61 183
|43ч 14м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|61 522
|36ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Финикса
|74 315
|45ч 23м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|75 428
|28ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇦🇴Луанды
|77 673
|40ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇳Раджкот
|87 659
|31ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Лакхнау
|88 363
|30ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|88 970
|52ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Каннура
|438 621
|31ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Манамы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Манамы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Дакка, Дубай, Исламабад и Стамбул
- 20.01.202106.03.2021
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