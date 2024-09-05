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которых я встречала за последнее время! Мы с мамой остались в полном восторге. Не ожидали от такой маленькой страны многого, а оказалось, что очень зря, Алеся словно мастерски открыла для нас ракушку стран Персидского залива и явила жемчужину Бахрейна. Отдельно хочу отменить потрясающие организаторские способности, все проходит настолько комфортно, насколько возможно, все расскажут, подскажут и сделают сотни шикарных фото и видео (причём не просто встаньте здесь, посмотрите туда). В общем спасибо большое, Алеся, Вы сделали для нас эту поездку, добра Вам и процветания 💕