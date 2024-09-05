5.5 часов
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Завтра в 09:00
9 сен в 15:30
от €150 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Манаме: мечети, крепости и рынки
Погрузитесь в атмосферу Манамы, посетив главные достопримечательности: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и другие
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия5 сентября 2024Самый лучший гид в Бахрейне! Просто лучшая! Самые лучшие фотки! Самая вкусная еда! Самое интересное с Алесей!!!!!
- ДДмитрий5 сентября 2024Для многих россиян Бахрейн является загадкой, как в географическом расположении, так и в своем многотысячелетнем существовании, что полностью созвучно с
- ВВячеслав27 августа 2024Экскурсия понравилась - Наталья интересно все рассказывала, учитывала наши запросы и пожелания, добавила в маршрут места по нашей просьбе, корректировала формат экскурсии из-за сильной жары. Вся поездка прошла интересно, узнали и посмотрели много нового. Рекомендую очень!
- ЭЭльвина20 августа 2024Отличная экскурсия в Бахрейне! Алеся окружила вниманием и заботой с первых минут бронирования экскурсии) Отвечала на все вопросы, давала советы
- ММария15 августа 2024Спасибо огромнейшее Алесе за экскурсию, ставлю 100 звёзд из 5 возможных! Это один из самых светлых, милых и неравнодушных людей,
- ББорис14 июля 2024Выражаем искреннюю благодарность Наталье за проведенную обзорную экскурсию! Всё прошло просто идеально! За всё время путешествия ни разу не покинуло
- ККирилл9 марта 2024Хорошая организация экскурсии! Нас встретили в порту Манамы. Группа человек 20. Посмотрели основные места страны. Единственное, я бы исключил дерево жизни, так как атмосфера вокруг не дает насладиться его масштабами.
- ННаталия3 марта 2024Людмила прекрасна! Доброжелательность, внимание, забота пронизывали нашу экскурсию. И профессионал суперский: подача материала лёгкая для восприятия, но вместе с тем
- ММарина6 января 2024Спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело! Было интересно. Единственное, что я не совсем поняла, это цена: в комментариях от гида было
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Манаме в сентябре 2024
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