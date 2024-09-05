На Рождество – экскурсии в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Загадочный Бахрейн
На машине
На микроавтобусе
133 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Завтра в 09:00
9 сен в 15:30
от 150 за человека
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
На машине
19 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Манаме: мечети, крепости и рынки
Погрузитесь в атмосферу Манамы, посетив главные достопримечательности: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и другие
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
На машине
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
175 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    5 сентября 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Самый лучший гид в Бахрейне! Просто лучшая! Самые лучшие фотки! Самая вкусная еда! Самое интересное с Алесей!!!!!
  • Д
    Дмитрий
    5 сентября 2024
    Загадочный Бахрейн
    Для многих россиян Бахрейн является загадкой, как в географическом расположении, так и в своем многотысячелетнем существовании, что полностью созвучно с
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    названием экскурсии. В течение экскурсии рассказывается от истории Дильмуна до современного экономического положения Бахрейна. Очень информативно с ответами на дополнительные вопросы и учетом всех дополнительных пожеланий во время экскурсий. Экскурсия не была ограничена приведенным на сайте описанием, поэтому были увидены давольно неожиданные локации.

  • В
    Вячеслав
    27 августа 2024
    Загадочный Бахрейн
    Экскурсия понравилась - Наталья интересно все рассказывала, учитывала наши запросы и пожелания, добавила в маршрут места по нашей просьбе, корректировала формат экскурсии из-за сильной жары. Вся поездка прошла интересно, узнали и посмотрели много нового. Рекомендую очень!
  • Э
    Эльвина
    20 августа 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Отличная экскурсия в Бахрейне! Алеся окружила вниманием и заботой с первых минут бронирования экскурсии) Отвечала на все вопросы, давала советы
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    и рекомендации. После общения сложилось впечатление, что в Бахрейне нас ждут близкие родственники) Экскурсию проводила Анна. Все прошло очень легко и позитивно. Анна показала нам достопримечательности Бахрейна, угощала арабским кофе и сладостями, особенно впечатлила фотосессия в традиционных костюмах! На протяжении всей экскурсии учитывались все наши пожелания, поэтому мы получили все, что ожидали и даже больше) Огромное спасибо Алесе и Анне за теплый прием! За экскурсию самый высший бал! Однозначно всем рекомендуем!

  • М
    Мария
    15 августа 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Спасибо огромнейшее Алесе за экскурсию, ставлю 100 звёзд из 5 возможных! Это один из самых светлых, милых и неравнодушных людей,
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    которых я встречала за последнее время! Мы с мамой остались в полном восторге. Не ожидали от такой маленькой страны многого, а оказалось, что очень зря, Алеся словно мастерски открыла для нас ракушку стран Персидского залива и явила жемчужину Бахрейна. Отдельно хочу отменить потрясающие организаторские способности, все проходит настолько комфортно, насколько возможно, все расскажут, подскажут и сделают сотни шикарных фото и видео (причём не просто встаньте здесь, посмотрите туда). В общем спасибо большое, Алеся, Вы сделали для нас эту поездку, добра Вам и процветания 💕

    Спасибо огромнейшее Алесе за экскурсию, ставлю 100 звёзд из 5 возможных! Это один из самых светлыхСпасибо огромнейшее Алесе за экскурсию, ставлю 100 звёзд из 5 возможных! Это один из самых светлыхСпасибо огромнейшее Алесе за экскурсию, ставлю 100 звёзд из 5 возможных! Это один из самых светлых
  • Б
    Борис
    14 июля 2024
    Загадочный Бахрейн
    Выражаем искреннюю благодарность Наталье за проведенную обзорную экскурсию! Всё прошло просто идеально! За всё время путешествия ни разу не покинуло
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    чувство максимального комфорта! Наталья - профессионал своего дела с большой буквы! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений! Отдельно хочется отметить очень внимательное отношение: узнав о наших интересах, Наталья добавила в экскурсию соответствующие остановки / места (какие не были заявлены в маршруте) - это дорогого стоит! Искренне благодарим за потрясающий совместный день и желаем дальнейших успехов!

  • К
    Кирилл
    9 марта 2024
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Хорошая организация экскурсии! Нас встретили в порту Манамы. Группа человек 20. Посмотрели основные места страны. Единственное, я бы исключил дерево жизни, так как атмосфера вокруг не дает насладиться его масштабами.
  • Н
    Наталия
    3 марта 2024
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Людмила прекрасна! Доброжелательность, внимание, забота пронизывали нашу экскурсию. И профессионал суперский: подача материала лёгкая для восприятия, но вместе с тем
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    - глубокая. Бахрейн стал понятным, исторически интересным, с пониманием современных реалий развития страны. Прекрасная организация экскурсии: всё вовремя, автомобиль прекрасный, водичка… Однозначно, рекомендую Людмилу, как человека, который любит вас в Бахрейн!

  • М
    Марина
    6 января 2024
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело! Было интересно. Единственное, что я не совсем поняла, это цена: в комментариях от гида было
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    написано, что если человек будет один, а не в группе, то будет скидка от 175 до 150 евро. Этой скидки я не получила. В остальном, Людмила отличный гид и веселый человек. Было приятно посетить Бахрейн.

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На Рождество»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в сентябре 2024
Сейчас в Манаме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 167 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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