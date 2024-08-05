5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн: форт, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 12:00
7 авг в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Его Величество Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой столицы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Познакомьтесь с культурой и историей Бахрейна на индивидуальной экскурсии по Манаме. Увидите грандиозную мечеть, древнюю крепость и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €165 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья5 августа 2024Экскурсия в целом интересная, Юлия приятная в общении, много рассказала о современных реалиях жизни в Бахрейне, о плюсах и минусах
- AAnna2 августа 2024Большое спасибо за экскурсию, оперативность в ответах, индивидуальном подходе, учете пожеланий и изменение маршрута в связи с ними. Очень душевно!
- ИИван8 июля 2024Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
- ООльга20 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
- ЕЕвгений9 июня 2024Экскурсия, понравилось, было интересно, Юля рассказала, про страну и локации которые мы посмотрели, были интересны.
- ААнна20 мая 2024Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Манаме в августе 2024
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