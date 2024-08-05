Все – экскурсии в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Манаме на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Бахрейн
На машине
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн: форт, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 12:00
7 авг в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Его Величество Бахрейн
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Его Величество Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Посетите знаковые места и насладитесь уникальной атмосферой столицы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн: индивидуальная экскурсия по Манаме
Познакомьтесь с культурой и историей Бахрейна на индивидуальной экскурсии по Манаме. Увидите грандиозную мечеть, древнюю крепость и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 165 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    5 августа 2024
    Знакомьтесь, Бахрейн
    Экскурсия в целом интересная, Юлия приятная в общении, много рассказала о современных реалиях жизни в Бахрейне, о плюсах и минусах
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    страны. Экскурсия прошла вовремя и по таймингу Но был ряд и негативных моментов. Некоторые локации на маршруте (Крепость Бахрейна) были закрыты, о чем гид не знала и не сообщила заранее, не предложила скорректировать маршрут. На старом рынке были в нерабочее время, когда продавцы отдыхали и еще не начали торговлю. Время экскурсии для нас не было принципиально, но гид об этом сказала также по факту, старый рынок во всей красе не увидели. Историческая подкованность гида тоже не очень сильна, рассказы были в основном про современный Бахрейн. Гид скорее любитель, не профессионал В целом для знакомства со страной неплохо, удобная возможность за один день посмотреть большую часть страны

  • A
    Anna
    2 августа 2024
    Добро пожаловать в Бахрейн
    Большое спасибо за экскурсию, оперативность в ответах, индивидуальном подходе, учете пожеланий и изменение маршрута в связи с ними. Очень душевно!
  • И
    Иван
    8 июля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
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    культурой, попробовать местную кухню, узнать историю и легенды😊 И, что было для меня главное - экскурсия была распланированна с моими пожеланиями по посещению во времени, я принципиально хотел посмотреть на Дерево жизни на закате😆 Роман сделал всё как просили, и когда мы из-за этого выбились из графика - никак не повлияло на экскурсию. На других экскурсиях сказали бы, что это и это смотрим быстро или вообще пропускаем, так как времени уже нет. Роман даже ни разу не обратил внимание на то что мы опаздываем. В итоге мы посмотрели всё, нигде не спешили. Ещё, Роман помог найти сувениры, я же собираю картины, и можете представить, как сложно их найти в арабских странах😆 Ещё раз говорю спасибо Роману за экскурсию, это была лучшая экскурсия, что я брал. После неё сложно не влюбиться в Бахрейн😁

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
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    позже запланированного времени, Роман все отлично организовал. Прекрасный трансфер, вода, сок, кола сопровождали нас всю экскурсию. Роман очень интересно рассказывает, делится идеями на новые путешествия, подсказывает маршруты. Мы-заядлые путешественники, для нас Роман-невероятная находка. Во-первых, он любит Бахрейн, поэтому экскурсия очень живая. Во-вторых, максимально учитывает пожелания. Хотелось поскорее попробовать местных фиников- сразу пошли пробовать финики😇. Знает красивые улочки, кафе с историей, самый вкусный кофе. С ним вообще не скучно. Исторические места вперемешку с вкусняшками, в том числе и его личными. Разве не прелесть? К сожалению, у нас было только 6 часов между рейсами. Но и этого времени хватило, чтобы влюбиться в Бахрейн. В следующее путешествие обязательно буду рассматривать Бахрейн. Теперь с активностями и деревом жизни☝️в компании с Романом. Прекрасное начало нашего путешествия с самым лучшим гидом! Роман, удачи и ярких путешествий🫶

    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержалсяХочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержалсяХочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался
  • Е
    Евгений
    9 июня 2024
    Знакомьтесь, Бахрейн
    Экскурсия, понравилось, было интересно, Юля рассказала, про страну и локации которые мы посмотрели, были интересны.
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
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    катере по Манаме, все это время Роман рассказывал интересные факты про Бахрейн. Прогулялись по набережной Бахрейн-Бэй-современному сердцу столицы с очень красивыми светящимися небоскребами. Затем поехали на рынок, там очень вкусно покушали в местном аутентичном кафе. Очень понравилось, всем рекомендую! Роману спасибо и творческих успехов! 😊

    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Все»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в августе 2024
Сейчас в Манаме в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 200. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 27 ⭐ отзывов, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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