Как добраться до Читтагонга на самолёте
В Читтагонге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shah Amanat International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Читтагонга
- Патенга CGPShah Amanat International Airport
Самые дешёвые билеты в Читтагонг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|2 586
|55м
|13.10.2020
|из 🇧🇩Кокса-Базара
|7 292
|6ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|17 990
|24ч 40м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇸🇦Абхи
|18 812
|23ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|19 960
|35ч 20м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|20 669
|21ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|20 936
|28ч 25м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇳🇵Катманду
|21 430
|39ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|26 743
|11ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|26 859
|4ч 30м
|27.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 303
|12ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|28 766
|33ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|33 142
|12ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|35 051
|36ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|36 466
|20ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|37 077
|12ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|41 818
|30ч 40м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро
|52 507
|25ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|55 727
|37ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇬Сохага
|56 652
|25ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|178 159
|47ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Читтагонга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Читтагонга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дакка и Киев
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону