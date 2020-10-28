Летим в Читтагонг

Как добраться до Читтагонга на самолёте

В Читтагонге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shah Amanat International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Читтагонга

  1. Патенга CGP
    Shah Amanat International Airport

Самые дешёвые билеты в Читтагонг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇧🇩Дакки2 58655м
13.10.2020из 🇧🇩Кокса-Базара7 2926ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Джидды17 99024ч 40м (⇵1)
03.02.2021из 🇸🇦Абхи18 81223ч 40м (⇵1)
24.10.2020из 🇦🇪Дубая19 96035ч 20м (⇵2)
03.11.2020из 🇴🇲Маската20 66921ч 25м (⇵1)
02.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда20 93628ч 25м (⇵1)
12.01.2021из 🇳🇵Катманду21 43039ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇰🇬Бишкека26 74311ч 5м (⇵1)
26.10.2020из 🇦🇪Шарджи26 8594ч 30м
27.10.2020из 🇷🇺Москвы28 30312ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇶🇦Дохи28 76633ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура33 14212ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇬Каира35 05136ч 50м (⇵1)
16.11.2020из 🇧🇭Манамы36 46620ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇪🇬Александрии37 07712ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇦🇫Кабула41 81830ч 40м (⇵1)
01.06.2021из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро52 50725ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇯🇵Токио55 72737ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇬Сохага56 65225ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Владивостока178 15947ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Читтагонга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дакка и Киев

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Читтагонга